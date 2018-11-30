Palo Alto Networks为5G网络推出下一代防火墙

Palo Alto Networks（帕洛阿尔托网络）计划明年2月推出面向5G网络的下一代防火墙。Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora在公司第一季度财报电话会议披露了该计划。

至顶网安全频道 11月30日 编译：Palo Alto Networks（帕洛阿尔托网络）计划明年2月推出面向5G网络的下一代防火墙。Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora在公司第一季度财报电话会议披露了该计划。

Arora表示：“我们很高兴地宣布将为我们的服务提供商合作伙伴推出一款新产品，我们计划聚焦该领域的发展并在该领域投资力求发展。我们的云服务提供商正处于从4G到5G的主要移动基础设施转型阶段。我们将推出新的超大规模下一代防火墙，新防火墙是专为服务提供商开发的，能满足高吞吐量需求，同时也考虑到了即将推出的5G和IoT过渡价格因素。”

Palo Alto Networks产品营销高级副总裁Janet Matsuda表示，公司的计划是确保物联网和网络能够更快地采用5G技术（https://www.zdnet.com/topic/5g/）。至于哪个实体将最终负责这些网络的安全尚有待观察。Matsuda表示， “这是服务提供商需要做的。”

自动驾驶汽车和其他连接物体（如机械）在5G网络里有专用块段，对延迟和带宽的期望更高。安全服务也将是服务层次协议的一部分。

Matsuda表示，5G网络很可能类似于云模式。云提供商负责基础架构的安全，客户则需要保护客户数据。她表示，在5G世界里，运营商将负责安全的基础层。Palo Alto Networks公司的平台做法以及通过API连接合作伙伴的功能也可能有助于开发5G安全生态系统。

Palo Alto Networks目前已拥有4G网络的客户包括电信运营商，而下一代5G防火墙可能会扩大其客户群。政府实体也可能成为5G安全基础架构客户。

Palo Alto Networks的业务模式沿承目前的业务模式。下一代防火墙将以许可模式销售，并将整合硬件和软件及其他服务产品。

根据Palo Alto Networks第一财季的财报，该季度净亏损为3830万美元，折每股盈利41美分，营收为6.56亿美元，同比增长31％。非GAAP每股收益为1.17美元。 Arora表示，这对公司来说是个良好的开端，第一季度还完成了对RedLock的收购。

华尔街之前曾预测第一季度非GAAP每股收益为1.05美元，营收为6.319亿美元。

Palo Alto Networks公司表示，第二季度的收入将在6.75亿美元至6.85亿美元之间，非GAAP每股盈利在1.20美元至1.22美元之间。