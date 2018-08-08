构建世界新秩序，安全从0开始

2018 ISC互联网安全大会将于9月4日- 6日召开，来自全球的顶级安全战略智库、安全行业领袖、学术专家、军方网络部队高层，高科技企业领袖，以及全球知名黑客等将齐聚一堂，全面深入探讨数字化转型时代的网络安全全新挑战与应对。

云计算、大数据、IoT、人工智能等新技术的成熟与应用，正在全球掀起以数字化转型为目标的第四次工业革命浪潮。这场让国家、社会、经济、生产和生活更加智能的浪潮，提升了用户体验、效率和改变了商业模式，同时消除了物理与现实的界限，新型网络威胁的潘多拉魔盒也被打开。

网络威胁成为全球性的安全风险：从黑客攻击炼油厂、发电厂，意图引发爆炸级别重大破坏的恐怖主义，利用勒索病毒攻击令医疗系统瘫痪，到借助互联网舆论引发中东北非地区“颜色革命”，利用Facebook等社交媒体操纵选举。网络安全的威胁和风险日益突出，已成为世界各国面临的共同难题，我们需要全球性的网络安全交流平台，交流和探讨应对新型威胁的解决方案。

2018 ISC互联网安全大会（原“中国互联网安全大会”）将于9月4日- 6日召开，来自全球的顶级安全战略智库、安全行业领袖、学术专家、军方网络部队高层，高科技企业领袖，以及全球知名黑客等将齐聚一堂，全面深入探讨数字化转型时代的网络安全全新挑战与应对。

世界级安全交流平台

从美国首任国土安全部部长汤姆?里奇出席ISC发表演讲开始，先后登上ISC互联网安全大会舞台的包括了美国首任网络司令部司令基斯?亚历山大、“计算机病毒之父”弗雷德?科恩、迈克菲杀毒软件公司创始人约翰?迈克菲、来自德国的全球着名黑客本杰明等重量级专家，这些专家带来了前瞻的思维和前沿的技术，ISC互联网安全大会也因此被称为国际“网络安全合作的突破口”。

2018 ISC互联网安全大会（原“中国互联网安全大会”）邀请到中、美、俄、法、德、以色列、比利时和欧盟等20国家和地区的近300位安全专家，以及10个多个一带一路沿线国家驻华大使，出席三天分别举办的战略峰会、产业峰会和技术峰会，参与40多场的主题论坛和活动。

原美国网络司令部的作战主任、美国空军最大的作战部队美国驻日本冲绳空军总指挥Brett Williams将军、欧盟数据保护监察机构主任Leonardo Cervera Navas 、俄罗斯联邦安全会议原第一副秘书Sherstyuk Vladislav、首个超高速“胶囊列车”公司CEO、神秘的以色列8200网军前技术主管，以及中国工程院院士吴建平教授、中国工程院院士方滨兴等全球的安全主管、专家将从战略、产业和技术创新角度，分享对网络安全的前瞻思考，思考新时代、新形势下的安全之道。

安全从0开始

数字化转型带来的全新安全风险，使传统的安全理念和模式面临挑战。同时，网络攻击者的手段更加复杂和高级，造成的影响更加严重。整个网络安全行业面临着重构和再度进化。我们亟待通过理念与技术创新，应对日益严重的全新安全挑战。

ISC互联网安全大会（原“中国互联网安全大会”）一直关注安全行业理念与技术的最新趋势变化。2016年ISC以“数据驱动安全”为主题，在业界率先倡导利用大数据的手段，实现对已知和未知威胁的感知，提升行业应对威胁的能力。2017年，“人是安全的尺度”成为ISC大会主题，认为构建以人为核心的安全运营成为有效应对安全威胁的最现实选择，让网络安全设备发挥最佳效用，背后离不开安全专家的参与。

2018 ISC互联网安全大会，“安全从0开始”成为主题，这意味着现在需要重新审视我们的安全理念和技术。

数字化转型给信息产业带来的深刻影响。数字化转型带来全新的网络威胁和安全需求，驱动网络安全行业从技术思想、方法论到产业思维的再度演进，推动我们重新审视现有的安全防护模式。8年前提出的零信任模型日益受到认可，知名研究机构Forrester认为，3年内零信任将成为网络安全流行框架之一。

此外，对于信息产业来说，在数字化转型过程中，安全已经成为必选要素。让安全从架构设计开始，确保系统在设计之初就包含安全防护能力，最大限度减少安全风险，已经逐步为业界所认可。

中、美、德、以色列等网络大国的顶级安全技术专家，将基于“安全从0开始”的主题，分享零信任网络、区块链、人工智能、芯片等技术创新给安全带来的变化。

9月份连续3天的网络安全盛宴即将开始，带来不同话题、不同角度的对网络安全更全面深入的探讨，你所需要的是确保自己没有缺席。