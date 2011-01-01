思科推出Firepower下一代防火墙 将高性能安全带入中端市场

近日，思科推出了新的Firepower下一代防火墙解决方案产品系列，旨在为中端市场带来更高的吞吐量和更好的保护。

ZD至顶网安全频道 02月26日 编译：近日，思科推出了新的Firepower下一代防火墙解决方案产品系列，旨在为中端市场带来更高的吞吐量和更好的保护。

这次推出的思科Firepower 2100系列包括4款下一代防火墙设备：2110、2120、2130和2140。低成本型号2110和2120包括1 RU，固定16端口1 GbE连接。2130和2140型号包括1 RU下一代防火墙模块，最多提供24端口1 GbE和12端口10GbE连接。

思科网络安全产品营销总监Dave Stuart表示，新推出的2100系列专注于自给中端下一代防火墙市场带来简易的部署、简易的管理和性能。为了做到这一点，思科部署了双多核CPU架构，Stuart表示让企业可以部署IPS、高级威胁检测而不用牺牲性能。“这展示了思科让安全完整且有效的持续承诺。现在我们正在合作伙伴和商用部署中扩大适用的受众群。”

最近发生的时钟信号组件问题导致18个月后某些防火墙型号出现故障，而思科Firepower下一代防火墙产品线并不在受影响的安全设备列表中。出现时钟信号问题的特定安全产品包括ASA防火墙型号5506、5506W、5560H、5508和5516。此外，思科的ISA3000 Industrial Security Appliance（ISA）和Meraki MX84云管理安全一体机也都采用了故障组件。

除了新设备之外，思科还发布了新的Firepower Threat Desense 6.2.1，包含2100系列支持、面向Azure和AWS的虚拟下一代防火墙、Radware负载均衡和DDoS缓解、以及远程访问VPN支持。

此外，思科还发布了三个新的管理中心。将在2017年3月问市的Firepower Management Center在单一平台上支持的设备增加了50%，新增了1000、2500和4000设备。Cisco Threat Intelligence Director允许企业输入第三方威胁情报来源，并通过FMC提供标准化数据。最后，思科发布了Cloud Defense Orchestrator，带来集成箱内的功能和云交付功能，并增加了EMEAR地区（欧洲、中东、非洲和俄罗斯）的云支持，WSA v.11支持和低接触配置。

对此，思科安全市场全球合作伙伴部门高级经理Dave Gronner表示，新推出的2100系列对于合作伙伴来说好处是让合作伙伴可以把思科的安全解决方案向下推给中端和商用市场。他说，这次发布再加上思科Firepower Threat Defense 6.2.1发布，将让合作伙伴把客户从思科ASA防火墙解决方案迁移到Firepower威胁情报或者下一代防火墙产品线。

对合作伙伴来说，重要的是2100系列可以在迁移的时候不牺牲安全性能。Gronner表示，客户希望精简与之合作的厂商数量，而转向像思科这样拥有更广泛、平台主导的安全合作伙伴。他说，“我们不仅拥有最好的产品……而且还为合作伙伴提供了一款架构解决方案，这种方案提供了分层的、端到端的安全……你可以把这看作是该套件中的又一个武器库。”

Predidio是一家位于纽约的思科合作伙伴，该公司首席信息安全官Joe Leonard表示，新推出的2100系列将为客户提供更好的可见性，他说随着移动、云和物联网技术进入环境中，客户希望通过这种可见性来不断改进。Leonard说，“这个价格点很适合中端和小型企业客户。我发现这对我们的客户的确是一个很好的优势。”

另外，Leonard还表示，2100系列与市场中的其他产品不同，提供了更高的性能，并且不会因为运行其他安全技术（例如IPS和应用可见性控制）而降级。“我认为这是一个非常有吸引力的平台，特别当有人考虑它并看到他们可以运行这些不会降级的并发服务。我认为这是非常有吸引力的。”Leonard说道。

作为合作伙伴，Leonard讲到2100系列也为防火墙迁移服务打开了大门，包括迁移到新平台、策略配置等等。他表示其看到了围绕流量分析的更多服务机会。

Gronner则认为，思科将会公布围绕2100系列的合作伙伴盈利措施，包括交易注册和前端合作伙伴利润。Gronner表示，思科还将通过VIP合作伙伴计划为通过Account Breakaway-FTD (Firepower Threat Defense)注册和预定的交易提供后端奖励政策。