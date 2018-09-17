360企业安全：构建覆盖物联网各环节的安全防护体系

360企业安全集团副总裁张聪应邀在“信息安全高峰论坛暨第十一届信息安全漏洞分析与风险评估大会”上发表主题演讲时表示，针对物联网的安全挑战，我们需要加强物联网全生命周期安全管理，构建覆盖物联网系统建设各环节的安全防护体系。

9月16日，由工业和信息化部、科学技术部、江苏省人民政府共同主办，江苏省经济和信息化委员会、江苏省科学技术厅、无锡市人民政府联合承办的2018世界物联网博览会在无锡举行。

360企业安全集团副总裁张聪应邀在“信息安全高峰论坛暨第十一届信息安全漏洞分析与风险评估大会”上发表主题演讲时表示，针对物联网的安全挑战，我们需要加强物联网全生命周期安全管理，构建覆盖物联网系统建设各环节的安全防护体系。

物联网的安全困境

全球联网设备数量高速增长，“万物互联”成为全球网络未来发展的重要方向。据GSMA预测，2025年全球物联网设备数量将达到252亿；工业物联网连接量在2016年至2025年间，将从24亿增加到138亿，增幅达5倍左右。

随着物联网的发展，物联网的威胁也同步快速增长：从全球分布来看，路由器、视频监控设备暴露数量占比较高。路由器暴露数量超过3000万台，视频监控设备暴露数量超过1700万台。由此带来的物联网安全事件频发，包括2016年的美国东部地区因遭遇摄像头DDoS攻击出现大面积断网，以及近一年出现的永恒之蓝、GlobeImposter 等新型勒索病毒造成停工停产事件。

实际上，目物联网安全面临困局，这主要是因为，互联网玩家能理解网络世界当中的威胁和风险，能够理解如何建立网络和进行数字化处理，并理解如何维护网络的安全。但却不理解物理世界当中的安全规律。物联网玩家则理解物理世界当中的威胁和风险，理解如何构建和维持物理世界的安全，但却不理解网络世界当中的黑暗。

应对物联网的安全困局，我们需要全新的思路和更好的视野。

物联网安全需要更高的角度

正如上所述，物联网安全防护需要新的思维和手段。360企业安全集团副总裁张聪在演讲时表示，业界应该站在更高的角度看待物联网系统安全，从身份和动机、应用与数据、设备与网络等方面，进行物联网安全的全面防护。

在身份安全和动机方面，对数据访问者进行身份认证和访问控制，并进行行为分析，从而可以更加实时地发现风险。

在应用和数据层方面，提供物联网应用的三域防护——用户域、数据域和感知域，分别保护保护数字世界和人的交互、保护数字世界的处理能力和保护数字世界和环境的交互。

在设备和网络方面，通过云管端等多个层面，对物联网进行立体防护。

全生命周期的安全思路

360企业安全集团副总裁张聪在演讲时还强调，成功应对物联网安全的挑战，我们需要加强物联网全生命周期安全管理，构建覆盖物联网系统建设各环节的安全防护体系，在物联网的开发阶段、建设与验收阶段、运营维护阶段、系统废弃阶段都能对物联网进行很好的安全防护。

具体来说，在开发阶段，严格依据要求和规范进行系统软硬件开发及测试，并阶段性开展安全测试；在建设和验收阶段，严格执行安全管理，在系统建设完成后进行安全风险评估，保障安全防护的有效性和合规性。在运营维护阶段，定期进行安全风险评估，持续跟踪威胁情报和信息，改进安全管理和防护措施；在系统废弃阶段，做好残余信息清理工作，形成全生命周期安全防护管理体系。

据悉，360企业安全集团发布了针对物联网的端到端防御体系架构，可以覆盖传感器、终端计算、接入、传输、云设施、云数据、云应用、移动APP等各个层面，涵盖终端、网络、云和移动四大环节。

打造丰富的物联网安全生态

构建端到端防御体系的构建，离不开丰富的安全生态。据张聪介绍，目前，360企业安全正在联合业界合作伙伴，构建丰富的物联网安全生态，从而可以为物联网提供更全面的防护。

目前，360企业安全已经建设了沈阳工控安全实验室、北京物联网安全研究中心、上海物联网安全实验室、无锡物联网安全运营中心等实验室，此外还发布了360企业安全物联网安全指导方案及开放平台，包括IoT设备开发安全、IoT设备自身安全、IOT设备安全评估、IoT设备网络准入、IoT设备通讯安全、IoT安全态势感知、IoT云端安全，可以向合作伙伴提供各种开发与测试支持。

此外，360企业安全还与行业、厂商开展了电网物联网及泛终端漏洞评估及安全防护技术研究、中国电信物联网安全规范、智能家居及家电安全防护技术研究、视频网络安全及认证技术研究等多项研究，与中国信通院、清华大学、浙江大学等学术机构开展多项合作。

作为国内政企安全领军企业，360企业安全将会持续以创新的安全理念、领先的安全技术和方案，广泛联合业界众多合作伙伴，为物联网安全提供全面的防护。