共同探索金融网络安全 浦发·360网络安全联合实验室揭牌

11月30日，“浦发·360网络安全联合实验室”揭牌仪式在上海举行。浦发银行副行长潘卫东和360企业安全集团董事长齐向东共同为实验室揭牌，中国工程院院士柴洪峰出席仪式并见证。

11月30日，“浦发·360网络安全联合实验室”揭牌仪式在上海举行。浦发银行副行长潘卫东和360企业安全集团董事长齐向东共同为实验室揭牌，中国工程院院士柴洪峰出席仪式并见证。本次浦发银行与360企业安全集团联合创立实验室，旨在充分发挥双方优势，共同推进金融安全常态交流、研究、课题工作，实现安全技术在金融领域的创新探索和深度应用，从而为金融客户创建更为安全的服务环境。

浦发银行副行长潘卫东和360企业安全集团董事长齐向东共同为实验室揭牌

中国工程院院士柴洪峰出席仪式并致辞

近年来，随着移动互联网、云计算、大数据、区块链等新技术的广泛应用，金融行业信息系统不断深化发展，互联网金融的蓬勃发展也深刻影响了金融机构的经营模式和商业生态环境，金融行业信息安全面临新的问题，网络安全防御体系面临新的挑战。面对信息化建设过程中的网络安全风险，金融行业需要从治理、管理、机制等多方面入手，多管齐下、多措并举，做到“以安全保发展、以发展促安全”。“浦发·360网络安全联合实验室”的建立，是浦发银行和360企业安全集团一次成功的跨界合作，也是应对金融业网络安全风险的有力举措。

浦发银行副行长潘卫东在揭牌仪式上致辞

潘卫东在揭牌仪式致辞中表示，安全有多强，决定了数字生态可以走多远，通过联合共建的网络安全实验室转变安全理念、研究新技术、预判新风险，定会取得金融网络安全领域的丰硕成果，并锻造出一支富有战斗力的顶级安全特战队。

360企业安全集团董事长齐向东在揭牌仪式上致辞

齐向东表示，金融行业的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是网络安全的重中之重，360企业安全集团很荣幸能和浦发银行共同成立网络安全联合实验室，一起探索安全技术在金融领域的深度应用和创新，共同提升安全态势感知能力、攻防对抗能力和安全技术研发能力，持续助力金融行业数字化转型。

浦发银行信息科技部副总经理崔兆栋介绍网络安全联合实验室

浦发银行和360企业安全集团将通过网络安全联合实验室，充分发挥各自在金融科技和网络安全技术方面的优势，积极开展威胁情报共享、攻防演练等方面的合作。同时，双方还将在金融安全运营的新技术、新理念方面深入研究，积极探索金融业网络安全，为浦发银行建设数字生态银行保驾护航。