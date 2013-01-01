用大数据抓“漏网之鱼”，网络安全从此有保障？

在原有的安全框架内，新华三是如何让发展原有的体系和技术以适应新形势，融合大数据技术的安全产品还会带来哪些惊喜，在4月8日举办的在“新IT新经济”——H3C NAVIGATE 2017领航者峰会上，新华三为您揭晓谜底！

如今通信网络复杂多变，某个IP在某一时间，做了哪些操作，有什么危害，影响范围有多大，这些信息是否都能“清晰可见”？根据这些危害，能预测出未来风险，这其中隐藏着怎样的技术能力呢？

网络攻击范围广、更新快、难预测、防御被动，要实现网络安全可谓任重而道远。在诸多攻击中，APT攻击是一种极难防范的网络攻击手段，其隐蔽性较高的攻击方式让攻击者在搜集情报、窃取机密资料的同时，无法立即被侦测到，可以说，APT已成为全球的网络安全问题。此外，DDos、数据库注入、蠕虫、病毒、钓鱼网站等攻击也让人防不胜防。诸如，2014年，劳伦斯等好莱坞明星密照泄露于网上，经证实是黑客窃取了多个iCloud账号所致；2016年，美国最主要的DNS服务商DYN遭遇大规模DDoS攻击，导致Twitter、CNN和华尔街日报等数百家网站无法访问，甚至导致了大半个美国网络瘫痪，被称为“史上最严重DDoS攻击”。

如今，黑客们的攻击手法也越发成熟。根据国外机构提供的2015年数据泄露调查报告发现，在60%的情况下，攻击者能够在几分钟之内便搞定一家企业的网络入侵。面对复杂的网络攻击，传统安全防护方法和思路已经逐渐失效，利用新技术解决网络安全问题已经成为将来趋势。

随着云计算、物联网、虚拟化等技术的飞速发展，网络与IT的发展已经迈入大数据时代，随之而来网络信息安全也已经迈入大数据时代。

那么大数据技术

能给网络安全带来哪些变革？

数据如何才能驱动安全？

作为新IT解决方案领导者，新华三率先结合自身在大数据领域的优势，将大数据分析应用于安全领域，能够为业界找到新的方法与驱动力去应对网络安全的新挑战。新华三安全产品能够基于海量数据分析，智能防御各类威胁攻击，并根据监测数据，预测未知风险，从整片森林中，找到树洞中的蛀虫，做到全方位防护。

那么，在原有的安全框架内，新华三是如何让发展原有的体系和技术以适应新形势，融合大数据技术的安全产品还会带来哪些惊喜，在4月8日举办的在“新IT新经济”——H3C NAVIGATE 2017领航者峰会上，新华三为您揭晓谜底！