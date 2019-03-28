360OS发布OS4.0 围绕大安全打造大生态

2019年3月27日，国内OS领域领导厂商360OS在深圳举行了OS 4.0 发布会。作为360集团大安全生态的重要成员，360OS重磅发布了三款产品技术解决方案，分别为360OS 4.0全新系统、360AIWorks AI 视觉整体解决方案、360 IOT OS产业物联网平台。

2019年3月27日，国内OS领域领导厂商360OS在深圳举行了OS 4.0 发布会。作为360集团大安全生态的重要成员，360OS重磅发布了三款产品技术解决方案，分别为360OS 4.0全新系统、360AIWorks AI 视觉整体解决方案、360 IOT OS产业物联网平台。此举标志着360OS进入战略发展全新时代，将建立品牌围绕大安全的大生态，在商业价值和生态价值上帮助多行业合作伙伴进行价值创造，为行业赋能，充分展现了360OS在手机端、云端、大数据等多层面的领先势能。

针对此次品牌战略的全面升级调整，360OS CEO周志鸿在会上表示：作为360大安全生态的重要成员，360OS根植OS，帮助海内外上百个合作伙伴迅速拓展市场，实现商业价值，成为国内OS领域当之无愧的领导者。如今，面对移动互联网领域、手机行业的全新市场挑战，360OS力致于用大安全打造大生态，破局行业困境，用技术为行业赋能。

针对业务发展方向，周志鸿表示：OS层面在技术上深度发力，推出全新4.0系统，将不断在流畅性、便利性等层面进行系统性能的提升，满足用户不断变化的市场需求。IOT领域，360OS将在360集团IOT战略引导下，瞄准IIoT(工业物联网)领域，发力细分领域，共建产业互联网。

与广为市场所知的360OS 3.0系统相比，OS 4.0版本引入机器学习和智能算法，进行了超过622项的优化改进，在“智”和“美”两个方向全面提升了OS的流畅性和应用性。在智，针对手机卡顿这一市场痛点，OS4.0版本引入全面智慧后台，能够实现灭屏管理、自启管理、锁屏管理以及启动加速功能，在后台为手机实现调度管理服务；在前端，智慧后台提供了诸如全局冷藏、高速运转场景的优化（如游戏加速）等服务，最大化的实现手机效率的优化和提升。在美，OS 4.0推出智慧相机，通过智能美颜算法实现更好的美颜效果，利用AI智拍支持16种场景的分类识别和智能优化调色；此外，OS4.0版本推出了智慧省电、智慧助手、骑行模式、安全换机、财产系统管理等，在安全性和易用性层面做出了全面提升。

全新升级的OS 4.0在美的层面，得益于360OS在AI视觉整体解决方案层面的能力。此次发布会全新发布的360 AIWork技术解决方案，由360OS影像技术中心与360人工智能研究院联合开发，未来将不遗余力的为OS提供产品技术解决服务，为智能手机和工业领域提供高性价比的AI视觉整体解决方案。AIWork技术解决方案提出双摄2.0方案，在手机领域，faceID 支持TEE方案，安全性能更高；在工业领域，具有结合边缘计算与云计算结合的1:N人脸识别方案。

发布会上，360OS发布的360 IoT OS产业物联网平台得到了广泛关注。当前，智慧制造成为国家的重点战略，IIoT领域将面临巨大的市场机会。360OS希望能够从平台、终端和AI层面提供定制化一体化业务场景垂直解决方案，为各细分行业的伙伴开拓市场机会。目前，360OS产业物联网解决方案已经具备了亿万级处理能力、开放型平台、成熟的行业物联网应用平台、丰富的上下游生态等优势，可应用于实时通信、安防监控、人工智能以及环境检测的等多个应用场景，为合作伙伴打造开箱即用的SaaS平台。

在360集团大安全战略引导下，360OS 从OS 4.0系统的全面提升，到IOT领域的全新业务探索，是对市场价值的重塑和行业伙伴的赋能，更是公司品牌形象的再次塑造。在OS大力发展的过程中，包括Advan、Cherry、Condor、Mobicel、Micromax、Karbonn、Blu、Positivo、Multilaser、酷派、小辣椒、百立丰、创元世纪、贝沃、恒达、鼎智、腾瑞丰、迅锐、沃特沃德等众多海内外合作伙伴的支持是360OS业务前进的源泉。相信在未来，借助合作伙伴的支持、自身技术的积累以及市场资源的深厚积累，360OS在多元化的市场竞争中将与众多市场合作伙伴挖掘出更深市场价值，开启生态价值创造的新时代。