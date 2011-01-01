360齐向东：安全必须成为工业互联网的顶层设计

首届中国企业改革发展论坛在北京召开，360企业安全集团董事长齐向东在做主旨演讲时表示，以大数据为核心的工业互联网革命将给企业供给侧带来颠覆性的影响，而安全是大数据驱动力的前提保障，必须让安全成为工业互联网的顶层设计。

2月23日，首届中国企业改革发展论坛在北京召开，国资委主任肖亚庆、新华社副社长刘正荣发表重要讲话，31个省市国资委负责人、超过100家央企的负责人参会并进行了深入讨论。360企业安全集团董事长齐向东在做主旨演讲时表示，以大数据为核心的工业互联网革命将给企业供给侧带来颠覆性的影响，大数据是优化供给侧、推动国企改革的驱动力，而安全是大数据驱动力的前提保障，必须让安全成为工业互联网的顶层设计。

360企业安全集团董事长齐向东发表主旨演讲

工业互联网将给企业带来颠覆性影响

齐向东表示，当前以大数据为核心的工业互联网革命必将成为未来20年的“风口”，将给企业尤其是供给侧带来颠覆性的影响，为我国实现弯道超车提供了难得的历史机遇。中国企业要在这次工业革命中成为新经济的领跑者，就要拥抱工业互联网，拥抱大数据。

“一些对工业互联网不屑一顾、不适应、不投入的企业，哪怕是位列500强，也会在这场革命中不断丧失竞争优势，最终因体力不支而倒下。“齐向东总结，工业互联网将实现新“四化”： 设计个性化、生产无人化、产品智能化，销售网络化。工业的新“四化”，必然对企业的领导、组织和资源配置方式产生重大影响，必然改变目前已经成型的市场规则。它要求企业以更少的能源消耗、更低的制造成本、更高的产品质量、更快的生产速度、更智能的使用价值，去面对市场、面对客户、面对消费者。

企业改革需要拥抱工业互联网

大数据是工业互联网的大脑，是新经济的石油，可以帮助企业拓展业务、降低成本、提升产品性能和价值以及实现轻资产的运营。

齐向东用“加减乘除”来概括大数据对新经济的驱动力：加法是要更精的质量、更高的效率、更多的扩展业务；减法是要降低成本、降低消耗减少次品；乘法是数据大脑让产品价值因智能化而蹿升；除法是通过网络化让供应链精准分工，实现轻资产的运营。

富士康去年实现了昆山工厂无人化，用3000多机器人替代了6万名工人。制造业的标杆企业三一重工，卖出去的每一台机器都能够实现实时追踪，能随时对这些机器的系统进行更新，并且三一的工业互联网平台将分散在各个设备、车间、信息系统上的数据进行汇聚，实现了设备、控制、工厂、企业管理层的互联互通，大大提高了生产和管理效率。

齐向东认为，这些颠覆性工业制造的例子，不仅以大数据技术为核心，更重要的是创新。国企改革应以大数据技术创新为核心，拥抱工业互联网。但创新对于国企改革有“四难”：一难于摆脱成功的包袱，二难于形成创新的自由空间，三难于培育创新型人才，四难于支付创新失败的成本。但面对第四次工业革命的浪潮，不进则退，国企必须敢闯敢拼敢试敢创新。

网络安全是工业互联网面临的核心挑战

近年来，在世界范围内先后发生了多起针对工业、能源等关键基础设施行业的攻击，引发了多起重大安全事故。如伊朗布什尔核电站遭遇“震网”病毒袭击，乌克兰电力系统遭遇网络攻击导致大规模断电，某自来水厂被黑客篡改净水数据无法供水等。发动这些攻击的组织背后，往往是由一个国家支持。

齐向东透露，去年，360企业安全集团配合国家有关部门针对工业互联网进行了多轮检查，覆盖军工、水利、电力、石化、研究机构等近40家企业。结果发现了几十种不同类型的破坏型木马和泄密木马，并发现了数据外传行为。

据了解，为了推动工业互联网和大数据产业的发展，工信部牵头成立了工业互联网产业联盟，360是联盟安全组组长单位。本月20日，360企业集团发布了“工业互联网安全态势感知预警平台”， 免费为大型央企、国企提供网络安全应急服务，目前，已经有82家单位加入。

齐向东表示，安全将是工业互联网面临的核心挑战，如果不能很好的解决这个问题，后果是灾难性的。他提出了六项措施：一是提高安全意识，让安全成为工业互联网的顶层设计；二是建立全天候工业互联网安全态势感知能力；三是改变割裂对待内网、外网安全的状况，建立一体化安全防御体系；四是要建立工业互联网安全运营与分析中心，利用大数据方法来解决问题；五是遭受攻击概率大的工业互联网企业都涉及关键基础设施，需要重点防御；六是协同防御，通过数据协同、智能协同和产业协同建立安全生态和立体防御联动体系。

据了解，中国企业改革与发展高端论坛是国务院国资委和新华社共同举办，今年为首届。360企业安全集团作为唯一一家互联网企业在主会上发表了主旨演讲，反映了高层对网络安全的重视程度。会上，新华社经参研究院还联合360互联网安全中心发布了《关键企业保障网络安全的形势和挑战》报告，针对当前的企业安全形势、各类网络问题及相应应对手段做出详细介绍，并呼吁尽快建立现代企业网络安全防护体系，以应对各种针对企业的网络安全事件。