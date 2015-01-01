Radware荣获五项2017年全球卓越奖 称号顶级安全管理服务提供商

Radware获得领先的信息安全研究和咨询指导机构信息安全产品指南颁发五项2017年全球卓越奖，其中包括Radware紧急响应团队(ERT)荣获的安全管理服务金奖，以及Radware攻击缓解系统荣获的物联网安全银奖。

日前，全球领先的网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司宣布，获得领先的信息安全研究和咨询指导机构信息安全产品指南颁发五项2017年全球卓越奖®，其中包括Radware紧急响应团队(ERT)荣获的安全管理服务金奖，以及Radware攻击缓解系统荣获的物联网安全银奖。

2017年第13届安全行业全球卓越奖颁奖典礼在美国旧金山举行，对行业内各个领域的杰出事件进行表彰，包括产品、为成功做出卓越贡献的人以及优秀企业。来自全球安全行业多个领域的40余名评委参与本次活动，这些评委给出的平均分数决定了2017年全球卓越奖的入围者和获奖者。

Radware紧急响应团队(ERT)是一项可以快速停止DDoS攻击的紧急服务。旨在为面临拒绝服务(DoS)攻击或分布式拒绝服务(DDoS)攻击或恶意软件爆发的客户提供24x7的安全服务，ERT提供了即时的专业安全援助和DDoS防护措施，可以拦截DDoS攻击，恢复网络和服务运营状态。ERT团队拥有具备丰富网络威胁知识和应对经验的DDoS防护服务专家，他们对于检测和缓解措施、以至攻击缓解服务(AMS)产品系列都有非常深厚的经验。

Radware攻击缓解系统(AMS)整合了可以进行24/7支持的本地检测和缓解措施。服务还涵盖Web应用安全和基于SSL的攻击缓解措施，可以提供端到端的防护措施，应对多载体网络和应用攻击，包括大量被攻击的物联网(IoT)设备。

此外，Radware还荣获了其它三项全球卓越奖：

Radware Connect App荣获应用类金奖

Radware DDoSWarriors网站荣获最佳Web编写/内容金奖

Radware云安全服务荣获新产品和服务铜奖

Radware DDoS Warriors是网络安全专家的目标站点。该站点提供了接近实时的紧急预警、最佳实践、指导方针和知识信息。这是ERT价值的延伸，展示了Radware在整体上考虑提供给客户的解决方案，针对那些不仅需要在技术层面赢得网络安全战的客户。RadwareConnect是专为Radware客户和合作伙伴设计的移动应用，可以提供实时的ERT威胁预警、博客内容、Radware产品和服务信息以及支持指南。该应用可以支持客户和合作伙伴的业务需求，改善客户服务和客户体验。

Radware安全解决方案副总裁Carl Herberger表示：“受由数百万IoT设备组成的僵尸网络影响，DDoS攻击的规模、频率和强度都在不断增长，因此，恰当的攻击缓解和紧急响应团队至关重要。荣获的这一系列的奖项充分认可了Radware团队缓解这些致命攻击的精深的专业知识。同行对我们的认可证明了我们提供给客户的防护措施、服务和资源的深度和广泛性。这一荣誉也加深了我们对预测并防御不断变化的威胁环境的企业进行教育和支持的决心。”