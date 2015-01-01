发现安全隐患的“火眼金睛” 

国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）2017年工作会议在北京隆重召开， 会议对2016年CNVD漏洞工作进行了全面总结，并对漏洞信息报送和处置突出贡献单位进行了表彰。新华三荣获“2016漏洞报送突出贡献单位”称号。

3月17日，国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）2017年工作会议在北京隆重召开， 会议对2016年CNVD漏洞工作进行了全面总结，并对漏洞信息报送和处置突出贡献单位进行了表彰。新华三作为中国信息安全漏洞信息共享知识库CNVD工作委员会技术组成员单位，凭借着在信息安全漏洞检测报送方面的积极表现，荣获“2016漏洞报送突出贡献单位”称号。

新华三荣获2016年漏洞信息报送突出贡献单位

CNVD是由国家互联网应急中心（CNCERT）联合国内重要信息系统单位、基础电信运营商、网络安全厂商、软件厂商和互联网企业建立的信息安全漏洞信息共享知识库，是目前国内最权威的官方漏洞平台之一。

作为国内先行的信息安全企业，2016年新华三成为中国信息安全漏洞信息共享平台CNVD工作委员会/技术成员单位，为CNVD报送Windows、Linux等系统以及其他安全产品存在的安全漏洞，漏洞报送数量一直位居前列。同时，新华三还是微软MAPP计划的核心成员，通过CVE发布的漏洞数量也持续保持领先地位，并多次获得相关奖励和感谢。

新华三安全攻防实验室通过多年的技术积累，已经对信息安全漏洞的发现、分析、验证、应急处置和预防形成一整套完善成熟的体系。在2016年度CNVD发起的两次高危漏洞专项应急处置任务中，新华三安全攻防实验室第一时间响应，及时向CNVD提交了漏洞分析文档，并迅速开发无害化漏洞检测工具，协助CNVD开展党政机关和重要行业网站的主动巡检，及时发现党政机关和重要行业网站风险，并报送CNVD，规避了这些重要站点被恶意攻击者破坏的风险。

未来，新华三将会进一步发挥自身优势，持续研究、跟踪国内外最新安全漏洞，为用户及时发现安全隐患提供强有力的保障，更好的服务于国家网络安全工作，营造健康良好的网络安全环境。