F5 Networks 任命 Adam Judd 领导亚太区销售工作

F5 Networks宣布任命 Adam Judd 担任亚太区销售高级副总裁。Judd 将在新加坡办公，负责领导 F5 在亚太区 14 个国家和地区的战略业务发展。他将直接向全球销售执行副总裁 John DiLullo 报告。

近日，F5 Networks(NASDAQ：FFIV) 宣布任命 Adam Judd 担任亚太区销售高级副总裁。Judd 将在新加坡办公，负责领导 F5 在亚太区 14 个国家和地区的战略业务发展。他将直接向全球销售执行副总裁John DiLullo报告。

John DiLullo 表示：“云、安全性、物联网和服务提供商市场正在以惊人的速度加速变革。

F5 亚太市场尤其如此，数字化变革正在改变亚太地区 40 多亿人在数据和互联驱动型新经济环境中的交互方式。”“此次任命显示了我们对亚太市场的重视。Adam 在亚洲多个垂直市场和客户细分领域拥有 20 多年的技术和渠道经验，是难得一遇的人才，完全有能力担此重任。”

Adam Judd 表示：“亚太地区的数字化转型正处于转折点，我很高兴能在此时加入 F5。应用和数字资产在推动新经济发展方面起着关键作用。通过充分利用 F5 在应用和安全性方面的独特洞察，我们在助力亚太地区企业提升发展速度、智能性和安全性方面处于领先地位。“我很期待与我们的客户和合作伙伴生态系统紧密合作，为他们提供所需的竞争优势以保持市场领先地位。”

Judd 给 F5 带来了他超过 25 年的丰富从业经验；在此之前，他曾先后在 IT、电信和网络行业担任多个领导职位。就在加入 F5 之前，他在博科通讯担任亚太区副总裁，成功领导了一支近 350 人的销售团队在 20 多个国家和地区的业务运营。在他的领导下，亚太地区成为博科全球业务增长速度最快的地区，NFV、SDI 和应用网络销售等各个业务部门实现了两位数的强劲增长。