启明星辰今年两会仨提案 建议设立CISO

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
每年的两会，代表们的提案都很抓眼球，刚刚过去的两会上，安全也是一大热门领域。代表们都尽心尽力尽责的提出了自己的观点和建议，但能否有效实施才是重点。今年的两会，启明星辰信息技术集团股份有限公司董事长、全国政协委员严望佳提出了涵盖企业首席信息安全官（CISO）、移动支付安全和智慧城市安全的议案。用启明星辰首席战略官(CSO ) 潘柱廷的话来说：“对于问题的解决方案是否可行，是我们的提案决定提出的重要标准之一。”
启明星辰首席战略官(CSO ) 潘柱廷
专业团队总结一线经验，提案设立首席信息安全官CISO
不知道大家有没有搜索过网上的“搞笑提案”集锦，很多提案一看就没有实施的可能，为了避免这种“一拍脑门就决定”的提案，启明星辰成立了专门的提案调研小组。调研小组的成员都来自启明星辰内部，他们从各自所研究的领域提出相应的议案，再由“智囊团”的成员协作总结议案所提出的目标和可行的方案，彻底杜绝了“拍脑门”提案的产生。
左一“智囊团”成员之一
以今年严望佳 “关于以首席信息安全官为关键责任人”的提案为例，“智囊团”成员经过多方面的考量，由两会代表严望佳建议中央网络安全和信息化领导小组办公室研究办理“以首席信息安全官CISO为关键负责人，构建关键信息基础设施保护责任体系”的工作，具体建议为：
值得一提的是，启明星辰的提案具有连续性。以CISO相关提案举例，2015年严望佳就有关于在关键基础设施、敏感部门、政府机构中落实透明供应链登记工作，和推行首席信息安全官的制度的提案；2016年，进一步提出推行关键信息系统历案制度的提案；今年，关于首席信息安全官的提案更为具体，提出设立CISO为关键负责人，并构建关键信息基础设施保护责任体系。潘柱廷表示：“包括今年提出的和尚未提出的所以议案在内，我们都将持续关注，追踪进展。”
结合实践，顺应业界发展提出“智慧城市安全先行”方案
我国政府先后出台了一系列政策文件对智慧城市建设进行鼓励和指导，可见对智慧城市的高度重视。随着智慧城市发展迅速，安全问题也不断凸显，两会代表严望佳在技术相关提案中就以“智慧城市信息安全建设”为主题提出了建议，期望能让智慧城市更加健康有序的建设安全稳定的运营和发展，使城市生活生产方式综合竞争力得到真正的提升和变革。具体建议如下：
启明星辰将两会热点和业界动向相结合，提出了以上关于智慧城市的建议，用“接地气”的解决方式来推动智慧城市大潮的前进。实际上，从2015年开始，启明星辰就提出在电子政务云建设过程中做好安全保障工作，到今年，启明星辰在智慧城市的相关提案中指明要“安全先行”，本着“谁建设谁收益”的原则，尝试提出责任主体，落实到主要负责人，这也可以看出启明星辰提案的延续性。
多方调研以具体化最终提案，关心民生提案治理移动支付安全
启明星辰常与安天等业界伙伴交流，本次提案也综合了业界其他安全同行的观点。个人信息的安全防护是更贴近老百姓的安全问题，但是总提保护个人信息安全不见得有效，甚至强力的硬性保护会制约网络经济的发展。个人信息已经足够透明，现在说保护个人信息安全几乎是不可诉求的。
潘柱廷点明：“未来的移动支付侵害会更多。”在这一点上，针对电子商务的民生相关提案中，详细阐述了这部分内容，即要加强移动支付信息安全的协同监管。潘柱廷表态：“现在提倡的保护个人信息安全应该在侵害端实施”。意思是：个人信息的采集渠道太多太复杂，个人信息是否泄漏，应该以是否被人恶意利用个人信息，成功侵害人身和财产安全为界定方法。具体的提案内容如下：
启明星辰自成立以来一直活跃在网安防护的一线，愿意同友商交流在安全行业的多年经验，并积极背负企业的社会责任，利用两会这个绝佳的渠道，从产业的角度提出切实可行的方案。启明星辰企业内部各个部门的、身为提案工作组中成员的“能人异士”们不断反思工作中的困惑，结合所在各领域的安全实践经验，提出相应的议案，最终敲定目前安全领域最为主流的问题去解决，以期扭转目前“威胁拉动安全需求”的局面，协助监管体制完善网络安全法律法规。以上议案的提出，无论政府的采纳和后续实施如何，都将给业界一定的指导。启明星辰自身也将继续深入研究安全的各个发展领域，维护社会、企业网络安全。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。
穿越2027 出席“3•15”
云上为什么更安全？
RSA2017安全大会——Power of OPPORTUNITY
2017安全之势：云、大数据、IoT、人工智能
智慧防火墙 重新定义NGFW——ZD安全眼