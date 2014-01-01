HanSight瀚思出席区块链金融&金融科技中国年会 喜获金融科技介甫奖两项殊荣

2017年3月16日，区块链金融&金融科技中国年会在上海金茂君悦大酒店隆重召开，大会颁布了2016 金融科技介甫奖。HanSight瀚思受邀出席大会，凭借在金融行业利用先进的大数据安全分析技术，在本届金融科技介甫奖评选中荣获“金融科技影响力企业Top30”

2017年3月16日，区块链金融&金融科技中国年会在上海金茂君悦大酒店隆重召开，大会颁布了2016 金融科技介甫奖。HanSight瀚思受邀出席大会，凭借在金融行业利用先进的大数据安全分析技术，有效加速行业发展的这一突出成绩，在本届金融科技介甫奖评选中荣获“金融科技影响力企业Top30”，入围的还有京东金融、苏宁金融集团等知名企业，同时，HanSight瀚思创始人兼CEO高瀚昭先生获得“年度创新精神CEO”称号。

金融科技介甫奖由《财视中国》发起，以表彰在金融科技领域具有卓越成就的机构与个人。据了解，介甫奖评选要求严格且保密，经过3个阶段的层层筛选和多渠道的访问和调查，最终综合评定出获奖的产品和个人。如今，介甫奖已成为金融行业公认的权威奖项。

众所周知，金融行业是对安全性要求最高的行业之一。近年来，随着互联网的兴起，互联网金融已逐渐成为金融机构提供服务的主要业务模式，但伴随业务量的增长，各种针对金融机构或者其客户的安全事件频频发生，对客户资产造成了重大损失，安全问题已成为当下金融行业发展的重中之重。

HanSight瀚思成立至今，秉承“数据驱动安全”的先进理念，自主研发的新一代安全架构核心平台——HanSight Enterprise，基于大数据框架对企业的系统、应用和用户访问行为数据进行存储与分析，采用机器学习和算法检测异常行为，不仅能够满足金融客户存储和处理每天产生的海量日志信息（数据存储容量达PB级），秒级全文检索和分析，在海量访问中发现潜在威胁的需求，还能够高效解决传统被动防御、纵深防御等被动技术所不能解决的反欺诈、异常交易等安全问题，帮助多家知名金融客户实现从“被动防御”到“主动智能”的信息安全战略升级，助力金融行业快速发展。

HanSight瀚思创始人兼CEO高瀚昭先生是信息安全与大数据领域的连续创业者和全球资深技术领导者，多年来一直致力于将前沿的大数据技术应用于信息安全相关领域，曾就职于趋势科技12年，其间领导开发出全球第一套海量病毒分析系统，至今仍在全球范围内应用。

HanSight瀚思创始人兼CEO高瀚昭先生



高瀚昭先生具备深刻的行业洞察和先进的创新理念，领导瀚思团队成功研发出国内首款且首个实现产品化的UBA产品——HanSight UBA, 经实测，HanSight UBA综合检测率达业界最高。同时，瀚思于近日入围Cybersecurity Ventures发布的2017年第一季度网络安全全球500强榜单，成为本次登榜的6家中国企业之一。



“金融科技影响力企业Top30”和“年度创新精神CEO”两个奖项的获得，不仅是对瀚思在金融领域突出贡献的充分肯定，也是对瀚思的信息安全先进理念与技术优势的有力印证。