 洞见未来聚合共进 2017年《信息安全与通信保密》理事大会成功举行

2017年2月26日，《信息安全与通信保密》理事大会在北京西苑饭店鸿运厅召开。这次会议以“洞见未来，聚合共进”为主题，由梆梆安全支持，来自国内网络安全领域的主管部门领导、专家学者、行业精英150余人共聚一堂，探讨网络空间安全建设及发展。

2017年《信息安全与通信保密》理事大会现场

2017年2月26日，《信息安全与通信保密》理事大会在北京西苑饭店鸿运厅召开。这次会议由信息安全与通信保密杂志社、中国电子科技网络信息安全有限公司主办、梆梆安全支持，以“洞见未来，聚合共进”为主题，来自国内网络安全领域的主管部门领导、专家学者、行业精英150余人共聚一堂，探讨网络空间安全建设及发展。

中国计算机学会计算安全专业委员会严明主任主持会议

中国计算机学会计算机安全专业委员会严明主任主持了此次会议。会议由领导院士致辞、理事会工作报告、《2016物联网安全白皮书》发布、趋势发布、投资分析、理事代表分享、颁奖晚宴等多个板块组成，内容丰富，包括物联网安全、智慧城市、网络空间治理、人工智能等诸多热点话题。

中国电子科技网络信息安全有限公司董事长李成刚致辞

中国电子科技网络信息安全有限公司董事长李成刚在致辞中表示，网络空间安全涉及了国家利益。从宏观层面来讲，网络空间已成为国家的新疆域，网络攻击已成为现实的安全问题，“棱镜门”引发了全球网络安全的热潮，网络信息安全提升为国家战略；从经济层面来讲，“互联网+”造就了安全引领的信息技术大市场，国家的安全投入持续加大；从技术层面来讲，国产自主的安全产品期待需求强烈，云计算、大数据、移动互联网等新技术的兴起与安全技术日益融合，安全产品日益功能化、集成化、平台化。同时李成刚还强调，中国网安要成为国家网络空间安全的捍卫者，在当前国家网信事业发展的过程中，立志成为中国网络安全的旗舰企业，成为国际知名的网络安全技术产品的提供商，成为国家网络安全战略安全的核心力量。

工业和信息化部软件服务业司原司长陈伟致辞

工业和信息化部软件服务业司原司长陈伟在致辞中表示，产业发展取得的硕果与我们信息安全行业的贡献分不开，在“互联网+”安全的驱动和引领下，我们看到信息安全产业也得到了极大的发展。这个领域的重要程度，无论是在国家战略还是国家最高层领导的重视，得到了无以复加的地步。我们的产业也应该起到非常大的作用。从技术端来讲，传统的信息安全八大件形成的产业，形成了完备的技术和产品体系，为信息化的推进和各行各业信息网络安全提供了有效的服务。

工业和信息化部电子元器件产业发展研究中心总工程师郭源生致辞

“信息技术发展经历了三次大的浪潮，第一次浪潮解决了数据处理问题，第二次浪潮解决了数据传输问题，第三次浪潮是解决数据的采集和应用问题。”工业和信息化部电子元器件产业发展研究中心总工程师郭源生表示，这是一个大的变革时代，在任何一个时期，安全是不可忽视的，特别是信息安全，随着国际地缘政治的变化，随着我们产业的转型升级，逐步的显现，信息安全于网络安全就变得更加重要。

科学技术部成果转化服务中心主任王建龙

科学技术部成果转化服务中心主任王建龙在致辞中表示，当前国家针对网络空间安全进一步规划部署，出台一系列的政策措施，为我们国内安全领域的企业创造了一个非常好的环境，同时又对我们提出了新的要求。国内信息安全企业和国外大的安全公司相比还有一定差距，这有待于我们大家聚合共进，集中优势力量，共同把我们的信息安全事业做大做强。

中国工程院院士沈昌祥致辞

“网络安全是一个科学问题，是计算体系结构问题，是计算模式问题，因此我们必须用可行计算去解决这样的人为攻击，人为利用设计上的逻辑缺陷，也就是说漏洞，像人的免疫系统一样，尽管很完善，一旦有很多的漏洞，病毒就趁机攻击。”中国工程院院士沈昌祥还表示，希望大家坚持我们的自主可控，安全可信，真正把我们网络空间用自己的核心技术，来打造我们网络安全空间的国家主权。

中国工程院院士倪光南致辞

中国工程院院士倪光南在致辞中谈到，2月17日，习主席在国家安全座谈会上有一段话，要加大核心技术研发力度和市场化导向，这个非常科学。就是说核心技术的研发力度加大还不够，还要市场化导向，给了我们一个启发，就是信息核心技术的高度垄断性。在全世界建立垄断，也是中国是否能够成为网络强国的决定性的战略。

《信息安全与通信保密》理事会常务理事长郭守祥

《信息安全与通信保密》理事会常务理事长郭守祥从理事会的性质和定位、工作实践、产业评价、工作倡议四个方面做了全面的工作报告。《信息安全与通信保密》理事会以媒体为中心平台，传递信息、倡导合作、推动创新，致力于为领导决策、科技管理等提供信息分享与经验交流的平台，促进产、学、研、用相结合，为国家网络安全与信息化产业的发展提供保障，它是建设网络强国的思想库、发展安全产业的情报站、推动企业创新的动力源。

《2016年物联网安全白皮书》发布

随着物联网的快速应用与发展，保障物联网的安全也具有非常重要的战略意义。信息安全与通信保密杂志社和梆梆安全一起共同开展合作，对这个领域进行了深入的研究。中国工程院院士倪光南、中国电子科技网络信息安全有限公司董事长李成刚、信息安全与通信保密杂志社执行副社长唐莉，以及梆梆安全董事长阚志刚一起启动了《2016物联网安全白皮书》的发布。

在趋势发布环节中，中国网安网络安全研究院副总工钟杰、中国现代国际关系研究院信息与社会发展研究所副所长李艳、大唐联诚信息系统技术有限公司综合计划部副部长韩晓露、上海国际问题研究院全球治理研究所副研究员鲁传颖、腾讯研究院法律研究中心副主任首席研究员蔡雄山，以及中关村网络安全与信息化产业联盟企业移动工作组组长王克六位专家以跨学科跨领域的方式，就海洋信息安全、网络空间治理、智慧城市、中美网络博弈、人工智能等当前热点问题发表了他们的真知灼见。

创办和发展一个企业，除了人才、技术、市场以外，还有一样不可或缺的就是资本。资金的支持如何，可能决定着一个企业的生存和发展。昆山总商会秘书长周立秋以“天使投资的‘劫’与‘破’”为题做了精彩的投资分析。周立秋表示，以他的经历来讲，投资的诀窍就是两个字“专注”，专注产业链，专注生态建设。专注所带来的现实意义就是表面上的资源的集聚和放大投资的价值。

会上，来自信息安全行业内的多家企业从不同维度不同视角进行了企业分享，共筑信息安全产业的美好未来。

会议最后进行了“金智奖”颁奖典礼。“金智奖”评奖旨在从企业的品牌及智慧价值的角度关注企业的成就与价值。奖项从企业家及企业的媒体曝光度、品牌文化建设、学术文章发表以及与杂志社互动参与产业推动工作等角度进行数据收集与评价，再由来自行业用户、政府主管部门及学术专家们组成的十余位专家评审团，客观公正地对企业进行评选。最后，来自业内的7位企业家以及30多家企业获得了奖项，并在会上接受了颁奖。