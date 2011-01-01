WiFi万能钥匙联合多家应用市场打假 一年筛出1387款次“李鬼” 

WiFi万能钥匙宣布，截至2017年3月，WiFi万能钥匙联合各大应用市场及手机厂商，在各个渠道共筛查出1387款次“WiFi万能钥匙”的山寨应用，经过努力，已暂时将1305款次山寨应用下架。

3月7日，WiFi万能钥匙宣布，截至2017年3月，WiFi万能钥匙联合各大应用市场及手机厂商，在各个渠道共筛查出1387款次“WiFi万能钥匙”的山寨应用，经过努力，已暂时将1305款次山寨应用下架。

“山寨应用就像牛皮癣，很难彻底清除，打掉一个假的，改个皮肤又上架了，对厂商来说防不胜防”。WiFi万能钥匙首席安全官龚蔚表示，“山寨应用已经成为一个危害用户网络安全的地下产业链，山寨产品的制假成本太低，而利益的驱动，更让山寨产品屡禁不止。在打击山寨的过程中，又存在多方协调、举报下架过程漫长、相关法律政策不健全等因素，打假是一场拉锯战。”

WiFi万能钥匙首席安全官 龚蔚(goodwell)

山寨APP的存在不仅造成侵权，还会给用户带来网络安全问题，其中，安卓应用最容易被山寨。目前市面上很多知名app都有山寨版本，工具类和游戏类应用是山寨应用的重灾区。这些山寨应用安装后，会弹出广告、下载插件、安装其它APP，甚至窃取如短信、通话记录等用户隐私数据，未经用户同意订购消费服务，消耗资费、消耗流量等等，危害巨大。

在很多应用市场中，带各种“万能钥匙”字样的产品不胜其数，例如“免费WiFi万能钥匙”、“WiFi解码万能钥匙”、“万能钥匙WiFi”……，这些山寨app打着破解密码、查看密码的旗号，不断诱导用户下载。除了名字雷同，图标的相似性也给WiFi万能钥匙造成了困扰，目前，市场上出现了很多图标与原版WiFi万能钥匙几乎一样的APP，普通用户根本无法分辨真伪。

WiFi万能钥匙作为一款以分享经济帮助用户连接免费公共WiFi的上网工具，自2013年推出以来，连接成功率和用户连接体验度远高于同行，不仅获得了用户的信赖，也建立了品牌知名度。四年来，市场上陆续出现了众多假冒“WiFi万能钥匙”名头的山寨产品扰乱视线，并误导用户安装。

根据相关政策规定，名称中带有连续的“万能钥匙”即为商标侵权，实际上，将“WiFi”、“万能”、“钥匙”拆开随意组合使用，也被视作不正当竞争。针对山寨问题，WiFi万能钥匙自去年开始加强打击力度，联合国内多家安卓应用市场以及iOS应用商店，以联动的形式，将常态化打假提上日程。截至目前，已经查出1387款次山寨产品。

金立应用商店负责人杨骏慷表示，山寨APP的存在会严重危害用户的隐私和安全，一方面，金立应用商店会持续查处和下架山寨应用，另一方面，也始终坚持“安全认证”，制定并践行制定了开发者实名认证管理规范。未来，我们将继续加强这方面的工作，共同构建一个健康的市场生态。

龚蔚表示，WiFi万能钥匙将持续加强监督排查工作，和各个应用分发渠道紧密沟通，并通过法律武器捍卫自身权益，将打假进行到底，同时也呼吁广大用户一同参与到山寨APP打假中。