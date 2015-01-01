亚信安全首推MSP创新型合作伙伴业务模式 助力企业畅享云端快捷服务

近日，亚信安全与广东易达联合宣布开展创新型战略合作，合作将结合亚信安全在云安全技术方面的优势，以及广东易达在虚拟化市场的产品、渠道服务优势，以MSP创新型合作模式为基础，为政府、教育、企业等不同行业用户提供创新的云安全整体解决方案。

近日，亚信安全与广东易达电子科技有限公司（以下简称：广东易达）联合宣布开展创新型战略合作，合作将结合亚信安全在云安全技术方面的优势，以及广东易达在虚拟化市场的产品、渠道服务优势，以MSP创新型合作模式（Managed Service Provider）为基础，为政府、教育、企业等不同行业用户提供创新的云安全整体解决方案。在新的合作模式下，亚信安全将为合作伙伴提供更多客户服务空间，行业用户则可以在云端快捷获取周全的安全防护服务，同时拥有更高的成本敏捷性。

数字化驱动企业转型，需要更安全、更灵活、更敏捷

近年来，各行各业在数字化转型的过程中，逐步将业务部署在云端，并开始采取混合管理的方式满足业务弹性和性价比的需要。与此同时，网络威胁也不断“升级”，新形态病毒、木马、勒索软件等威胁给企业的数字资产带来了严重的挑战。

在大多数企业的安全管理现状中，通常会采用传统的本地化网络安全管理模式，这样不仅会增加部署复杂度，而且还需要非常专业的安全运维人员进行专项维护，给企业带来了不容忽视的成本压力。在此背景下，网络安全服务的云端租赁、部署模式应运而生，其可以帮助企业降低网络安全产品的部署时间与难度，并拥有更灵活的付费方式以及专业的配套服务。

根据亚信安全倡导的创新型MSP合作模式规划，亚信安全小包云端版产品（WFBSS）将授权广东易达会与其虚拟桌面、防泄密、IT运维、机房管理等产品方案进行整合，生成创新型的整体解决方案。不仅让合作伙伴拥有自行执行销售权，还拥有最终客户管理权，为不同行业的客户提供云端部署、云端租赁的网络安全服务。

亚信安全副总裁刘科表示：“此次合作是亚信安全在业务营销模式方面的重大创新，双方在解决方案层面的合作更灵活地融合了产品与渠道资源，不仅有利于发挥广东易达在虚拟化市场上的优势，也有利于进一步扩大亚信安全小包云端版产品的销售范围，提高品牌的知名度与美誉度。亚信安全希望藉此进一步丰富合作伙伴生态，在充分的激发合作伙伴的主动意识的同时，彰显合作伙伴自身价值，全力为客户打造清朗的网络空间。”

云端交付、云端管理，为用户提供跨平台防御和保护

亚信安全小包云端版基于全球领先云安全技术所打造，对用户来说是一种全新的解决方案形式，它既不是单纯的软件产品，也不是按照传统的方式部署，而是采用云服务的方式交付给企业用户，并且能够同时为Windows、MAC、Android不同操作系统平台的用户提供全面的防御和保护。

该产品不仅能够在邮件账户进行实时扫描，阻止垃圾邮件和威胁，还能够防御病毒、间谍软件和其他恶意软件，在安全威胁到达企业之前将其阻止。由于采用了云端部署、云端租赁的模式，亚信安全小包云端版可支持用户在云端快速获取网络安全防御能力，实现自动更新、运维，并可通过灵活的付费方式来降低成本压力。

广东易达董事长余祖开指出：“亚信安全的网络安全产品经历了长时间的市场检验，获得了客户的广泛认可，这让我们对于双方的合作前景充满信心。我们也将在虚拟化产品领域进一步探索与亚信安全的合作空间，帮助企业客户实现安全、高效、快速的虚拟化应用与管理，持续提升客户的网络安全防御能力。”