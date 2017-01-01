变种来了！加强版GlobeImposter勒索病毒来袭，附全面防范攻略

近日，亚信安全网络监测实验室监测到大量GlobeImposter勒索病毒在我国传播，此次勒索病毒变种繁多，被加密后的文件扩展名也各不相同，包括.crypted!、.doc和.TRUE等。

近日，亚信安全网络监测实验室监测到大量GlobeImposter勒索病毒在我国传播，此次勒索病毒变种繁多，被加密后的文件扩展名也各不相同，包括.crypted!、.doc和.TRUE等。GlobeImposter勒索病毒主要是通过垃圾邮件进行传播，与以往不同的是，此次变种会通过邮件来告知受害者付款方式，勒索赎金从1到10比特币不等。亚信安全相关产品已经可以检测GlobeImposter家族，并将其命名为RANSOM_FAKEGLOBE。

亚信安全详解病毒技术细节

Globelmposter家族首次出现时间为2017年5月，近日再次活跃，并有大量变种来袭。亚信安全已经拦截该家族的最新变种，将其命名为RANSOM_FAKEGLOBE.THAOLAH。

该病毒在被感染系统中生成如下自身拷贝文件：

· %Application Data%{ Malware name }.exe

为达到自启动目的，该病毒添加如下注册表键值：

· HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce BrowserUpdateCheck = %Application Data%{Malware name}.exe

该病毒避免加密文件名中含有下列字符串的文件：

· {Malware name }

· how_to_back_files.html

· {GUID }

该病毒避免加密下列文件夹中的文件：

· Windows

· Microsoft

· Microsoft Help

· Windows App Certification Kit

· Windows Defender

· ESET

· COMODO

· Windows NT

· Windows Kits

· Windows Mail

· Windows Media Player

· Windows Multimedia Platform

· Windows PhoneKits

· Windows Phone Silverlight Kits

· Windows Photo Viewer

· WindowsPortable Devices

· Windows Sidebar

· WindowsPowerShell

· NVIDIA Corporation

· Microsoft.NET

· Internet Explorer

· Kaspersky Lab

· McAfee

· Avira

· spytech software

· Sysconfig

· Avast

· Dr.Web

· Symantec

· Symantec_Client_Security

· system volume information

· AVG

· Microsoft Shared

· Common Files

· Outlook Express

· Movie Maker

· Chrome

· Mozilla Firefox

· Opera

· YandexBrowser

· Ntldr

· Wsus

· ProgramData

被加密后的文件扩展名为：

· crypted!

其会在加密文件路径下，生成如下勒索提示信息文件：

· how_to_back_files.html

生成的勒索提示文件，主要包括受害者个人的ID序列号和勒索者的联系方式：

亚信安全教你如何防范

勒索病毒不可能在短期内消失，网络犯罪分子采取的战术策略也在演变，其攻击方式更加多样化。对于勒索病毒的变种，亚信安全建议用户可以通过部署防火墙、邮件网关等产品作为第一道防线，行为监控和漏洞防护产品则可以有效阻止威胁到达客户端。具体防范措施如下：

· 不要点击来源不明的邮件以及附件；

· 及时升级系统，打全系统补丁；

· 尽量关闭不必要的文件共享权限和不必要的端口；

· 请注意备份重要文档。备份的最佳做法是采取3-2-1规则，即至少做三个副本，用两种不同格式保存，并将副本放在异地存储；

· 亚信安全病毒码版本13.992.60 ，云病毒码版本13.992.71，全球码版本13.991.00已经可以检测到该病毒，请用户及时升级病毒码版本；

· 亚信安全终端安全产品OfficeScan具有勒索病毒防御功能（AEGIS），可以有效阻拦勒索病毒对用户文件加密；

· 亚信安全邮件安全网关产品，可以有效拦截勒索病毒邮件，做到在源头上进行阻断拦截。