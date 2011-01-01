亚信安全中标南方电网 把守企业邮件安全大门

亚信安全宣布中标中国南方电网总部的邮件安全网关采购项目。亚信安全将通过旗下邮件安全网关IMSA+深度威胁邮件网关DDEI产品，为南方电网提供从终端、服务器、网络到邮件应用的全方位安全保障能力，帮助客户抵御钓鱼诈骗邮件、恶意代码邮件等恶意邮件的攻击

近日，云与大数据安全的技术领导者亚信安全宣布中标中国南方电网总部的邮件安全网关采购项目。亚信安全将通过旗下邮件安全网关IMSA+深度威胁邮件网关DDEI产品，为南方电网提供从终端、服务器、网络到邮件应用的全方位安全保障能力，以及完善的技术支持保障服务，帮助客户抵御钓鱼诈骗邮件、恶意代码邮件等恶意邮件的攻击，确保网络与信息系统的安全运行和业务正常开展。

南方电网是一家由国务院国资委履行出资人职责的大型集团公司，下辖21个部门、4家分公司、8家全资子公司、6家控股子公司，员工总数30.2万人，连续12年入围“全球500强企业”。近年来，为确保网络安全防护措施能够持续有效，南方电网开展了“网络安全防护升级改造”行动。

调查发现，日渐猖獗的钓鱼诈骗、恶意代码等恶意邮件对公司网络和业务安全形成了严峻的挑战，尤其是惯于通过邮件传播的APT攻击更会给南方电网造成难以估量的破坏，而南方电网却没有一套专用企业邮件安全防护系统应对。通过此次采购，南方电网希望建立起专用的邮件系统防护体系，在防范恶意邮件的同时，斩断APT攻击之手。

此次中标的亚信安全深度威胁邮件网关DDEI拥有高级侦测技术，不但能够满足南方电网的邮件系统防护需求，还能够阻止大多数发起APT攻击所使用的社交工程邮件，在破坏产生之前侦测并拦截勒索软件，通过定制化沙箱分析，发现传统邮件安全产品无法侦测的高级威胁，极大的提升其APT治理防护能力。

DDEI通常可以采用MTA（拦截），BCC（监控），或SPAN/TAP（监控）模式进行部署。可以和企业现有的传统邮件网关无缝协同工作，专门用于侦测社交工程邮件携带的包括勒索软件在内的高级恶意软件,避免昂贵的事后补救措施，拦截勒索软件，再也不用担心支付高额的赎金或数据恢复费用。

南方电网总部的邮件安全网关采购在南方电网公司具有标杆性作用，目前只是总部的试点应用，南方电网正在规划全公司统一管理邮件系统，并考虑通过直接扩容方式将亚信安全邮件安全网关IMSA+亚信安全深度威胁邮件网关DDEI部署到全公司。