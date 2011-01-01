“虚拟化+云安全”实现新套路——看新华三与亚信安全如何联手

新华三集团、中国领先的云和大数据安全技术领导者亚信安全联合推出虚拟化安全套件，即H3C CAS虚拟化软件&亚信安全DeepSecurity深度安全防护系统产品套件，帮助用户快速构建安全可靠的虚拟化环境，推动虚拟化及云安全在中国市场的前进步伐。

近日，中国云安全领域又一重磅消息来袭。全球领先的新IT解决方案领导者新华三集团、中国领先的云和大数据安全技术领导者亚信安全联合推出虚拟化安全套件，即H3C CAS虚拟化软件&亚信安全DeepSecurity深度安全防护系统产品套件，结合双方在服务器虚拟化和深度安全防护方面的优势，帮助用户快速构建成熟稳定、安全可靠的虚拟化环境，加速推动虚拟化及云安全在中国市场的前进步伐。

随着云计算、虚拟化等技术的飞速发展，数据中心向虚拟化、云化演进已成大势，有专家预测，未来90%的大型企业、政府机构等都将使用虚拟化。在这一过程中，数据中心所面临的安全风险也在发生着演进与变化。

根据市场调研机构Gartner报告显示，虚拟化数据中心面临比传统数据中心更大的安全挑战。服务器虚拟化在带来种种好处的基础上也引入了新的安全威胁，如虚拟机之间的互相攻击，随时启动的防护间歇，传统防病毒软件对资源的占用冲突导致防病毒风暴等，而传统的安全设备又无法提供相关的防护，必须采用创新的安全技术为虚拟环境提供全面的保护。

在此情况下，新华三联手亚信安全共同推出虚拟化安全套件,作为双方合作的核心成果，亚信安全Deep Security深度安全防护系统经过深入的对接开发及验证测试，已经成为H3Cloud CAS虚拟化软件的标准化服务模块，可以帮助部署新华三CAS的用户构建无代理的主机安全防护方案，并在基本不消耗物理机资源的情况，实现主机杀毒、虚拟补丁防护、入侵检测等高效安全防护。

虚拟化安全套件的推出，实现了虚拟化及虚拟化安全方案的一体化交付，降低用户的采购成本和应用门槛，帮助用户快速构建安全稳定的虚拟化环境，让每一位新华三CAS的用户，拥有更安全的虚拟化体验，让用户的云计算应用更安全，更放心。

作为新华三云计算的“拳头”产品之一，CAS以其优异的稳定性和易用性，在国内服务超过4000个重要客户，是国内同类产品中的佼佼者。亚信安全Deep Security则是专门为CAS虚拟化环境量身打造的安全解决方案，在防范非法控制、数据窃取，以及APT攻击等高级威胁等方面也堪称业内领先。双方联合推出虚拟化安全套件，可以通过双方优势互补，实现技术与产品的深度融合，进一步强化双方解决方案的市场竞争力，是新IT产业生态圈合作的又一次成功典范。

未来，双方将会根据市场需求，推出更多有针对性的云安全合作解决方案，帮助客户维护系统安全，提升业务效率，解除用户在云化之路上的后顾之忧，促进中国云计算及云安全事业的加速成长。