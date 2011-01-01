SonicWall推出下一代电子邮件安全解决方案 应对零日攻击和高级威胁 

SonicWall今天宣布推出全新下一代电子邮件安全平台和防火墙操作系统功能，用以增强针对勒索软件、零日攻击和高级威胁的漏洞防御措施。

保护着全球超过100万个企业网络的值得信赖的安全合作伙伴SonicWall今天宣布推出全新下一代电子邮件安全平台和防火墙操作系统功能，用以增强针对勒索软件、零日攻击和高级威胁的漏洞防御措施。SonicWall Email Security 9.0集成了Capture 高级威胁防护服务，旨在于提供一个基于云的多引擎沙箱，它不仅能够监测电子邮件流量中的可疑代码，还能阻止可疑文件在通过安全评估之前进入网络。SonicWall还发布了SonicOS 6.2.7操作系统的预览版，提供更强大的漏洞防御能力、一个新的威胁应用程序接口（API），并具备更好的可扩展性和连通性，且易于管理。

图：SonicWall Email Security系列产品

SonicWall通过对其产品组合不断创新应对网络安全军备竞赛

据上周发布的2017年SonicWall年度威胁报告显示，企业面临新的安全挑战冲击。据SonicWall全球响应智能防御（GRID）威胁网络的数据显示，2016年，勒索软件攻击企图同比增长167倍，达到6.38亿次。SonicWall一直致力于不断引入网络安全创新技术，以提供深度防御措施来应对这些无处不在的威胁，其中包括去年推出、屡获殊荣的基于云的多引擎Capture 高级威胁防护服务。

SonicWall总裁兼首席执行官Bill Conner表示：“2017年SonicWall年度威胁报告发现，电子邮件仍然是网络犯罪成功率很高的攻击载体，因为它能够让员工轻易成为勒索软件、钓鱼软件和未知威胁的受害者。通过创新技术来加强我们的平台，SonicWall让客户能够比网络犯罪分子领先一步。这些创新技术能够对进出企业的所有电子邮件进行检测和判断，并同时保持较高的性能和可用性。”

SonicWall Email Security 9.0提供高级威胁防护

包含Capture 高级威胁防护服务的SonicWall Email Security 9.0利用基于云的沙箱技术来检测高级威胁——通过扫描各种电子邮件附件类型、在多引擎沙箱中对其进行分析、在管理员审查之前进行拦截，并快速部署修复特征码即可。新发现的恶意软件特征码可迅速生成，并在SonicWall 全球响应智能防御（GRID）威胁网络上自动分发，从而防止已被发现的恶意软件威胁进一步渗透。企业可选择各种管理选项——从删除违法电子邮件附件到拦截整个邮件，以提高安全保护的效果并加快响应时间。

SonicWall Email Security 9.0的其它功能还包括：

● 高级威胁防护：该解决方案中纳入了反垃圾邮件、防病毒和防欺诈功能，不仅能够检测并防御垃圾邮件和其它不需要的电子邮件，还能审查出电子邮件信息和附件中的勒索软件、木马病毒、蠕虫病毒以及其它类型的恶意内容。

● 更好地支持Office 365：Office 365用户可通过启用SonicWall Hosted Email Security防护增强其安全性。

● 更新的设备产品线：SonicWall更新了其硬件设备产品线，以帮助客户更好地应对电子邮件带来的威胁。

● 加密保护：除了支持SMTP认证，加密服务功能还让任一被识别为包含受保护数据的电子邮件进行自动加密、提交审批或归档。

● 政策及合规管理：政策管理功能让管理员能够制定相应的政策，在信息进出企业时对这些信息及其内容进行过滤。这让企业能够根据政府立法、行业标准或公司治理准则来满足监管要求。

Conner表示：“包含Capture高级威胁防护服务的SonicWall Email Security将进一步保护全球客户防御已知和未知威胁，同时防止数据泄露以及违反合规性。作为一家独立网络安全公司，SonicWall通过将Capture 高级威胁防护服务融入整个产品组合，持之以恒地在当今网络军备竞赛中为客户提供保护。”

SonicOS 6.2.7预览版提供增强的漏洞防御和简化的管理

随着攻击方式不断变化，IT团队很难确保企业在保持最佳效率和一致性的同时满足不断变化的网络安全要求。为了应对这些网络安全挑战，SonicWall推出SonicOS 6.2.7预览版，它提供增强的漏洞防御措施、一个新的威胁API、改进的可扩展性和连通性，同时简化了管理，以确保小企业和大型分布式企业都能获得较高的服务质量水平、增强的按需容量和连通性，以及更好的安全性。

SonicOS 6.2.7的其它新功能还包括：

● SSH协议的深度包检测（DPI-SSH）：检测并防御利用SSH的高级加密攻击，阻止加密恶意软件下载、停止感染传播、阻挠指令，并控制通信和数据泄露。

● 威胁API：旨在接收来自所有专属、原始设备制造商和第三方情报数据来抵御零日攻击、内部恶意人士、被盗凭证、勒索软件和先进持续威胁等高级威胁。

● 生物认证：支持指纹识别等移动设备认证，这种认证方式无法被轻易复制或共享，从而能够安全验证访问网络的用户身份。

● 戴尔X系列交换机可扩展性：对于具有庞大容量和连接需求的大型分布式网络基础设施，SonicWall将防火墙管理下的交换机和端口数量提高一倍，从而扩展了其与戴尔X系列的集成。这让企业得以增强网络安全的灵活性和可扩展性，以便适应服务水平的提高；并确保在容量增长的同时，无需升级防火墙系统就能使用并保护网络服务和资源。

● 简易连接VPN：通过自动处理初始点对点VPN网关配置，简化并降低分布式防火墙部署的复杂性和难度，以确保即时且自动的安全和连接。

引言：

“作为SonicWall忠实的渠道合作伙伴，Napa Valley Networks很高兴能够看到SonicWall再次成为一家独立的网络安全公司，并回归其高度专注于技术创新的初衷。配备Capture高级威胁防护服务的SonicWall Email Security 9.0和SonicOS 6.2.7预览版清楚地表明该公司持续履行为渠道合作伙伴提供更好服务的承诺。”

- Napa Valley Networks公司创始合伙人Julie Neely

“Sterling Computers的使命就是帮助政府和教育领域的客户充分利用其技术基础设施。面对勒索软件、恶意软件和其它网络攻击的不断冲击，我们的客户希望我们能够提供一些解决方案，使他们能够把更多时间用于日常业务，同时掌控整个威胁局势。SonicWall让我们的工程师以及我们的客户都能高枕无忧。”

- Sterling Computers公司业务拓展与合作伙伴联盟副总裁Steve Van Ginkel