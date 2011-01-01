中兴推出ZXSEC IPS3400系列入侵防御系统

ZXSEC US系列下一代防火墙为用户提供从网络层到应用层全方位的防护。随着在安全领域的不断深入，ZXSEC系列中兴安全产品逐渐壮大，近期中兴推出了ZXSEC IPS3400系列入侵防御系统。

ZD至顶网安全频道 02月28日 综合消息： 中兴ICT产品线依托多年通讯与IT技术积累和全球化平台，专注于新型信息化解决方案，尤其在安全领域有超过十年的投入。ZXSEC US系列下一代防火墙为用户提供从网络层到应用层全方位的防护。随着在安全领域的不断深入，ZXSEC系列中兴安全产品逐渐壮大，近期中兴推出了ZXSEC IPS3400系列入侵防御系统。

随着技术水平的提升，下一代防火墙的入侵防护能力得到了长足的进步，在性能、稳定性、误报率方面足以堪比早期的IPS产品。同时，网络入侵攻击也在呈现新的趋势，攻击技巧越来丰富、隐蔽；攻击门槛越来越低，APT攻击越来越频繁，逐渐成为企业需要面对的主要威胁。新的安全形势下，仍然需要专业的IPS设备对网络进行防护。

ZXSEC IPS3400系列入侵防御系统集成专业高效的IPS模式匹配引擎和上万条IPS特征库。在配置上万条策略匹配全部特征库的情况下，IPS3400仍可达到标称吞吐量和微妙级的时延。IPS3400系列入侵防御系统还集成了病毒过滤、应用识别、流量控制、WEB访问控制等丰富的应用层防护功能。在此基础上，IP3400可以全方位的感知IT环境，对用户、角色、应用、网络、主机、系统、流量、连接、行为、文件、漏洞、威胁等信息进行关联分析，建立攻击模型，识别越来越隐蔽的APT威胁。IPS3400系统还可与中兴APT防御系统进行联动，通过云沙盒技术进行高级模拟分析，通过应用行为分析技术识别未知威胁。

安全知识库是IPS3400入侵防御系统的核心竞争力之一，中兴云安全平台通过自动抓去、智能分析、人工验证的方式形成了自主知识产权的IPS攻击特征库，目前已经确认上万条攻击特征，并在快速增加。

中兴IPS3400入侵防御系统已获得相关资质进入市场。后续中兴将逐渐丰富网络安全防护产品，为用户提供全方位立体的防护能力。



