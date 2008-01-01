又拍云携手亚洲诚信 共建HTTPS安全加密时代

又拍云与亚洲诚信的“开启HTTPS安全加密时代”战略合作签约仪式在上海隆重举行。又拍云与亚洲诚信签署了战略合作协议书。此次战略合作协议的签署，是双方积极推动HTTPS加密普及，共同构建云安全生态的重要举措。

2月24号，又拍云与亚洲诚信的“开启HTTPS安全加密时代”战略合作签约仪式在上海隆重举行。又拍云创始人、董事长刘平阳与亚洲诚信CEO翟新元作为双方代表签署了战略合作协议书。此次战略合作协议的签署，是双方积极推动HTTPS加密普及，共同构建云安全生态的重要举措。

又拍云是国内知名的云计算服务商，提供场景化CDN、直播云、点播云、云处理、融合云存储等云服务，是国内较早提供一站式HTTPS服务的云服务商。亚洲诚信是国内知名的SSL证书安全产商，作为赛门铁克在亚太区首席安全专家合作伙伴，在SSL证书管理、监控和风险评测等拥有业内领先的技术解决方案。

又拍云与亚洲诚信达成合作后，双方将自身的优势进行结合，进一步提升和完善又拍云的HTTPS服务。用户在又拍云后台可一键申请、部署赛门铁克等知名品牌的SSL证书，并自动化完成SSL证书的申请、验证、签发及管理部署，此项服务已在又拍云官网上线。

构建云安全生态圈，迫在眉睫

云计算和移动互联网的普及，使得业务在云端开展、数据在云端存储正在成为主流，对于承载庞大数据的云计算平台，数据泄露已经成为最大的安全威胁之一。数据泄露的原因涉及多个方面，其中由于数据未加密或安全协议不足等基础防护问题导致的泄露事件为数众多。赛门铁克最新《互联网安全威胁报告》表明，目前78%的网站存在安全漏洞，2015年，每天有超过一百万个网站攻击被阻止，这一比例比2014年高出117%。

随着互联网安全日趋被重视，Google、Apple、Facebook、百度、阿里巴巴、京东等国内外互联网巨头都在大力推行HTTPS。Google调整了搜索引擎算法，让采用HTTPS网站在搜索中排名更靠前，其旗下的浏览器Chrome也将把采用HTTP协议的网站标记为不安全网站；Apple应用商店的所有应用也都必须使用HTTPS加密连接；近期颇受关注的微信小程序也要求必须使用 HTTPS 协议，而使用SSL证书是升级HTTPS的必要条件。

此次又拍云和亚洲诚信签署的战略合作协议，将以成熟的安全技术和简便的操作推动HTTPS加密的安全升级，帮助广大企业用户以低成本、零基础和高效率地完成网站或应用从HTTP到HTTPS的转换，实现全站HTTPS加密，为数据安全保驾护航，为用户带来安全可信任的互联网体验。

共建HTTPS安全加密时代，势在必行

目前又拍云正在致力打造云安全生态圈，旗下的众多产品也已部署HTTPS加密，以满足用户对安全性的要求。此次合作，意味着双方将共同努力将把HTTPS加密推向整个互联网行业。

在大数据、人工智能普及化的今天，数据安全的已不容忽视，而HTTPS加密不仅为用户数据和隐私提供了必要的保护，还可以有效地防范流量劫持。未来，又拍云、亚洲诚信、赛门铁克还将进一步推动HTTPS加密的普及，共建云安全生态，将互联网安全提升到一个新的高度。