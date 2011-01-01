智·御未来 亚信安全巡展·2017即将起航

亚信安全从3月9日到5月25日，以“智·御未来”为主题的“亚信安全2017巡展”将在全国34个城市陆续启动。

近日，中国云与大数据安全的技术领导者亚信安全宣布：从3月9日到5月25日，以“智·御未来”为主题的“亚信安全2017巡展”将在全国34个城市陆续启动。据悉，本次巡展场次将达到近60场次，覆盖来自政府、医疗、教育、制造、金融、能源、交通等行业用户，预计参会人数将达到6000人。

在本次巡展上，亚信安全将重点向用户展示以‘智能’为核心的“3C+AI”产品技术战略，涵盖云安全（Cloud）、APT安全（Cyber）、移动终端安全（Consumerization）以及人工智能（AI）战略，希望借此与企业用户共同聚焦安全的智能防御之道，以应对持续演进的网络威胁。

在当前环境下，全球网络威胁持续演化，黑客攻击的广度和深度都将扩大，攻击手法也将顺应科技潮流而朝多样化发展，勒索软件、物联网攻击、金融诈骗等威胁都不断冲击着企业的安全防线。对此，亚信安全CTO张伟钦表示：“为了快速应对这些威胁，亚信安全构建的‘3C+AI’的产品战略，是基于机器学习为基础，联动更紧密的产品和核心技术能力，为用户打造更可靠的安全防线。在“智·御未来”的2017巡展中，亚信安全将向各行业的用户分享如何应对越来越‘聪明’的威胁，并深入阐述威胁防御之道和实践案例。“

2017亚信安全“智·御未来”巡展，也得到了众多“安全朋友圈”的关注和积极参与。亚信安全希望借此与业界知名、技术成熟的厂商互动，聚焦金融、能源、交通、水利、医疗等关键行业不断提升的安全防护需求，利用业务优势互补为客户提供全方位的安全防护解决方案!