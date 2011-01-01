亚马逊 AWS S3 服务出现故障，大量网站受到影响

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美国时间 2 月 28 日，由于亚马逊 AWS 弗吉尼亚州数据中心出现故障，使得其云服务 S3 出现了较高的错误率，直接影响到成千上万个在线服务。
据悉，受到影响的网站服务有 Netflix、Airbnb 、Slack、Spotify 等，部分丢失了镜像，部分处于半运行状态。大批使用 S3 来存储图片的媒体网站，以及 Runkeeper、Trello 和雅虎网络邮箱都无一幸免。甚至包括智能家居控制系统如亚马逊自身旗下的 Alexa 也正在挣扎着保持能够上线，而 Nest 的应用程序则在一段时间内完全无法连接到恒温器和其他智能设备。
SimilarTech 营销总监丹尼尔·巴楚科（Daniel Buchuk）表示：
由于此次事故，很大一部分互联网公司将无法正常工作。在互联网巨头的网站中，有 1% 使用 S3，包括 Soundcloud、Quora、Giphy 和 Slack等。
根据 SimilarTech.com 数据显示，S3 服务被近 15 万家网站使用，此次故障使得大范围内的互联网企业受到影响。
AWS S3 是项什么服务，为何会有如此多的企业采用？
AWS S3 是为开发人员和 IT 团队提供安全、耐久且扩展性高的对象存储。S3 易于使用，具有简单的 Web 服务接口，用户在 Web 上的任何位置存储和检索任意数量的数据。
通俗讲，S3 是一项存储文件的服务，开发者可储存图片以及网页上的其他项目，保存备份，同时可在服务器和静态网站里共享文档。
相比于其他服务，S3 的优势非常明显：
此次故障是从美国时间 2 月 28 日太平洋标准时 9：44左右出现。亚马逊 AWS 官方报告称，S3 服务出现了“高错误率”。
问题出现后，AWS 官方一直试图解决该问题，同时发布公告：
这仅仅是一个 S3 区域变得无法使用；由于后端服务莫名消失，无数网页随之出现错误。
太平洋标准时 11：35，亚马逊 AWS 表明仪表板已恢复正常，根据据仪表板显示，以下几项服务受到了影响，其中包括 Athena、Elastic MapReduce、Kinesis Firehose、 Amazon Simple Email Service、AWS CloudFormation、EC2 Container Registry、Elastic Compute Cloud、Redshift、Elastic Beanstalk 和 Lambda。
直到美国太平洋时间14:08 后，亚马逊才在网站上宣布，S3 恢复正常。
此前媒体也曾报道过，亚马逊为了保证整个云服务的稳定性，一直通过多种手段和途径解决问题。
去年中旬，亚马逊 AWS 因光缆意外事故受到影响，部分客户与 EU-WEST-1 区域的网络遇到了连接问题，于是亚马逊宣布拟打造一条连接夏威夷和澳大利亚的海底光缆，通过搭建自有海底光缆保持 AWS 稳定性。
综合评分：8.07 分
云能力：8.1 分
营业额：480亿美元[2011]
云服务：Amazon EC2
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