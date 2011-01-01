亚马逊 AWS S3 服务出现故障，大量网站受到影响

美国时间 2 月 28 日，由于亚马逊 AWS 弗吉尼亚州数据中心出现故障，使得其云服务 S3 出现了较高的错误率，直接影响到成千上万个在线服务。

美国时间 2 月 28 日，由于亚马逊 AWS 弗吉尼亚州数据中心出现故障，使得其云服务 S3 出现了较高的错误率，直接影响到成千上万个在线服务。

据悉，受到影响的网站服务有 Netflix、Airbnb 、Slack、Spotify 等，部分丢失了镜像，部分处于半运行状态。大批使用 S3 来存储图片的媒体网站，以及 Runkeeper、Trello 和雅虎网络邮箱都无一幸免。甚至包括智能家居控制系统如亚马逊自身旗下的 Alexa 也正在挣扎着保持能够上线，而 Nest 的应用程序则在一段时间内完全无法连接到恒温器和其他智能设备。

SimilarTech 营销总监丹尼尔·巴楚科（Daniel Buchuk）表示：

由于此次事故，很大一部分互联网公司将无法正常工作。在互联网巨头的网站中，有 1% 使用 S3，包括 Soundcloud、Quora、Giphy 和 Slack等。

Atlassian 报告指出，AWS 故障导致其在线项目管理工具 Trello 和员工通讯工具 HipChat 的问题。

Expensify 则表示，其费用报告系统受到了 AWS 故障的影响。

芝加哥轨道交通系统 Metra 发出通知，AWS 问题影响了其电子服务的更新。

美国证券交易委员会（SEC）表示，其云计算服务提供商正在解决网页加载的问题。

根据 SimilarTech.com 数据显示，S3 服务被近 15 万家网站使用，此次故障使得大范围内的互联网企业受到影响。

AWS S3 是项什么服务，为何会有如此多的企业采用？

AWS S3 是为开发人员和 IT 团队提供安全、耐久且扩展性高的对象存储。S3 易于使用，具有简单的 Web 服务接口，用户在 Web 上的任何位置存储和检索任意数量的数据。

通俗讲，S3 是一项存储文件的服务，开发者可储存图片以及网页上的其他项目，保存备份，同时可在服务器和静态网站里共享文档。

相比于其他服务，S3 的优势非常明显：

S3 在文档保存方面极其安全、稳定，不用担心服务器硬件损坏或文件丢失。

无论流量激增多少，文档依旧不会出现问题。

速度非常快，其中储存文件速度远超其他所有服务器。

此次故障是从美国时间 2 月 28 日太平洋标准时 9：44左右出现。亚马逊 AWS 官方报告称，S3 服务出现了“高错误率”。

问题出现后，AWS 官方一直试图解决该问题，同时发布公告：

这仅仅是一个 S3 区域变得无法使用；由于后端服务莫名消失，无数网页随之出现错误。

太平洋标准时 11：35，亚马逊 AWS 表明仪表板已恢复正常，根据据仪表板显示，以下几项服务受到了影响，其中包括 Athena、Elastic MapReduce、Kinesis Firehose、 Amazon Simple Email Service、AWS CloudFormation、EC2 Container Registry、Elastic Compute Cloud、Redshift、Elastic Beanstalk 和 Lambda。

直到美国太平洋时间14:08 后，亚马逊才在网站上宣布，S3 恢复正常。

此前媒体也曾报道过，亚马逊为了保证整个云服务的稳定性，一直通过多种手段和途径解决问题。

去年中旬，亚马逊 AWS 因光缆意外事故受到影响，部分客户与 EU-WEST-1 区域的网络遇到了连接问题，于是亚马逊宣布拟打造一条连接夏威夷和澳大利亚的海底光缆，通过搭建自有海底光缆保持 AWS 稳定性。