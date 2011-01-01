Palo Alto 1.05亿美元收购LightCyber 增加行为攻击检测能力

Palo Alto宣布将以1.05亿美元收购LightCyber，向自己的网络安全平台中增加行为攻击检测功能。LightCyber名为Active Breach Detection的攻击检测和修复解决方案，采用行为分析和异常检测来找出有针对性的攻击、内部威胁和已经绕过传统控制手段的攻击...

ZD至顶网安全频道 03月01日 综合消息：Palo Alto宣布将以1.05亿美元收购LightCyber，向自己的网络安全平台中增加行为攻击检测功能。

LightCyber名为Active Breach Detection的攻击检测和修复解决方案，采用行为分析和异常检测来找出有针对性的攻击、内部威胁和已经绕过传统控制手段的攻击。

Palo Alto在本周二第二季度财报电话会议上宣布了这个收购的消息，并且收购已经完成。

Palo Alto公司首席执行官Mark McLaughlin在声明中表示，LightCyber的技术将“补充我们平台现有的自动威胁防御能力，帮助企业机构不仅可以改善而且还会扩展他们的安全保护以防止网络攻击。”在这次电话会议上，McLaughlin表示，Palo Alto评估了行为攻击检测市场中多家公司，“对LightCyber的产品印象深刻”。

“LightCyber团队的愿景是引入自动化和机器学习以解决非常困难的任务，例如识别网络中未被发现的、通常非常复杂的攻击，这与我们的平台方法是完全一致的，”McLaughlin在声明中表示。

在这次电话会议上，Palo Alto首席执行官McLaughlin说，Palo Alto计划将LightCyber作为自己安全平台的一项非附加订购产品，并且将在今年年底提供LightCyber的集成。同时他说，LightCyber将继续独立提供产品并支持现有客户。

这次收购是Palo Alto近几年缓慢的、稳定地进行小规模收购的最近一次。该公司在2014年收购了Cyvera，增加了端点安全功能，并在2015年收购了CirroSecure，增加了SaaS应用安全功能。LightCyber已经将Palo Alto与安全投资方Shlomo Kramer在2016年6月B轮融资的2000万美元投资捆绑到一起。Kramer也是Palo Alto的早期投资方。

M&S Technologies是一家位于达拉斯的安全公司，该公司合伙人Mark Miller表示，LightCyber在行为分析和异常检测市场中是一个“很有趣的产品”，但是该业务的销售较为缓慢

Miller表示，这次收购对于Palo Alto来说是意义重大的，而不用在这个市场中构建一家公司，因为这个领域已经有很多公司了。这次收购还增加了工程方面的人才，他说，这次收购还将给LightCyber带来更广泛的销售群体，因为它已经被作为一个订购产品集成到Palo Alto平台中。

“将其作为附加功能或者订购产品是大势所趋。如果可以覆盖到Palo Alto现有的客户群，那么会对销售有所促进。”