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思科推出新一代互联网边界防火墙 助力企业兼顾性能与安全

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近日，思科推出了思科Firepower 2100系列新一代防火墙（NGFW），全面应对安全瓶颈问题。2100系列产品专为需要执行大量敏感交易的企业而设计，例如银行和零售企业等。

来源：ZD至顶网安全频道 2017年2月28日

关键字：思科 防火墙

ZD至顶网安全频道 02月28日 综合消息：近日，思科推出了思科Firepower 2100系列新一代防火墙（NGFW），全面应对安全瓶颈问题。2100系列产品专为需要执行大量敏感交易的企业而设计，例如银行和零售企业等。该系列产品旨在帮助企业实现最长正常运行时间，并为关键业务功能和数据提供可靠保护。该系列产品将有力解决性能与防护难以兼得这一行业难题，可凭借全新的可扩展架构、以及使吞吐量增长200%的性能提升，全面消除从互联网边缘到数据中心的瓶颈。

思科还提升了产品所需工具的效率与威胁防御能力，进一步简化了从设备到云的整个企业安全产品组合的管理。这些工具包括用于满足设备本地管理要求的Cisco® Firepower Device Manager，用于满足集中安全管理需求的Cisco Firepower Management Center，以及用于提供云管理功能的Cisco Defense Orchestrator。

随着企业逐步迁移到全数字化业务模式，网络安全解决方案必须进行扩展，以提供新功能，解决最新漏洞和威胁，同时避免影响应用和网络性能。但在过去，情况并非如此。事实上，在NGFW上启用入侵检查时，吞吐量性能通常会降低50%，甚至更多。这对面向客户的网络应用产生严重影响，包括电子商务和网上银行等。这些网络应用需要高性能，同时也经常成为攻击者的目标。为了保障最佳的客户体验，一些企业关闭了关键的安全功能，致使自身和客户都处于风险之中。

历经验证的防护能力和性能

全新思科Firepower 2100系列新一代防火墙产品帮助企业大胆把握全数字化的新机遇，同时确信其安全架构能够防御最严峻的威胁，并且不会影响关键业务功能的性能。

2100系列采用了行业首款具有两颗多核CPU的架构，能够显著提升密钥加密、防火墙和威胁防御功能，同时满足客户在安全和性能两方面的需求。即使在开启威胁检测的情况下，相比其他同等价格产品，思科Firepower 2100系列所提供的吞吐量也实现了200%的提升。

全新思科Firepower 2100系列新一代防火墙产品家族包括四款以威胁为中心的NGFW安全平台（2110、2120、2130和2140），可提供1.9-8.5 Gbps的吞吐量，支持从互联网边缘到数据中心的各种企业用例。每款产品均延续了思科在保证网络正常运行时间方面的卓著可靠性，并在紧凑的1RU设计中提供了两倍的万兆以太网联接端口密度。

简单高效的管理

大量违规行为表明，管理问题可能成为防护的致命要害。正如思科2017年度网络安全报告所指出的，错误配置和忽视警报会给安全团队带来严峻挑战。为了解决这一问题，思科增强了本地、集中和基于云的管理工具，让客户能够精简运营并更加经济高效地满足独特的企业用户要求。

  • Firepower Device Manager：在设备上提供了一个基于Web管理的界面，通过引导式设置向导，在短短几分钟内完成对思科Firepower NGFW设备的部署。
  • Firepower Management Center（FMC）：支持对多台设备进行简单全面的安全管理。全新FMC设备可提供比以往型号高50%的管理可扩展性。通过进一步简化和提升防护功能，FMC使用户能自动执行安全任务，包括评估、调整、关联、遏制和修复等。借助思科Threat Intelligence Director（TID），行业标准FMC现能自动接收和关联第三方和客户特定的威胁情报，通过网络上的安全传感器提供额外的防御。
  • Cloud Defense Orchestrator（CDO）提供了简单的、基于云的策略管理功能。该工具使团队能够简化和扩展安全策略管理，在企业范围内轻松设计并统一部署策略。CDO现在支持Web Security Appliance v.11。

支持引言

思科新一代防火墙业经证明是当前市场上最有效的产品但我们知道世界各地的企业还面临着诸多问题包括人才缺乏、不断扩大的攻击即使是最佳解决方案也会受到影响。全新思科Firepower 2100系列新一代防火墙有效解决这些挑战让企业能够更容易地管理其架构并确保企业始终拥有最佳性能。– David Ulevitch，思科全球副总裁，安全事业部总经理

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综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)

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