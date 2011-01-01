F5 调查显示安全问题正在推动应用服务的快速普及

随着企业向云端的迁移，安全性首次超越可用性，成为应用部署的优先考虑事项。

今日，F5 Networks公布了其 2017 年应用交付状态报告的调查结果。这项全球客户调查表明，云部署的加速正在推动安全性应用服务需求的不断增长，包括 WAF、DNSSEC 和 DDoS 保护。由于应用服务的增加通常需要额外的资源，受访者还表示有意迁移至 DevOps 方法迁移以通过自动化和可编程性获得更高的运营效率。这种对可扩展性的需求取代了对上市速度的需求，成为采用 DevOps 的主要推动因素。

“随着按需部署与使用对速度与效率的需求不断提高，应用已经成为亚太区企业业务策略的核心”，F5亚太区高级副总裁Emmanuel Bonnassie表示。“在2017年应用交付状态报告中显示，由于企业对移动办公的依赖度越来越高，以及科技敏感型企业转向以应用为中心，用户比以往更需要安全、智能、快速的使用体验。”

第三年，应用交付状态报告对应用服务发挥的关键作用进行了调查，发现其能够支持企业更快速、更智能且更安全地部署应用。从云采用到日益严峻的安全挑战，再到 DevOps、SDN 和企业应用服务的未来，全球超过 2,000 名 IT、网络、应用及安全专业人士就这些应用交付话题各抒己见。

调查概况

本次调查收集了来自政府、金融服务、技术和教育等全球各个行业的反馈。受访者的职位从基础设施、IT 安全、应用开发和DevOps 员工到高管。主要调查结果包括：

安全性是头等大事，日益复杂的攻击是首要挑战：安全团队正将传统防火墙和传统企业边界扩展至更广泛的范围，以有效应对越来越多的应用黑客攻击。从全球范围来看，已纳入部署计划的主要安全服务包括 DDoS 保护 （23%）、DNSSEC （25%） 和 Web 应用防火墙 （20%）。调查发现，对自己抵御应用级攻击的能力最有信心的企业 - 包括那些被确认为云为先的企业 - 均安装了 WAF。

2017 年将开启云专业化时代：当今是一个多重云世界，五分之四的受访者表示已部署了混合云，近三分之一 （32%） 的受访者表示他们今年将会购买公有云 IaaS 解决方案，这一比例明显高于 2016 年的 25%。此外，调查还发现企业部署的应用越多，希望从云中获得运营优势的动机就越大，运行着最多应用（超过 3,000）的受访者有着最高比例的云应用。

应用服务部署量将继续增加。报告显示，如今企业平均每天部署 14 项应用服务（较 2016 年的 11 项有所增加），根据他们的计划，未来 12 个月他们将平均部署 17 项应用服务。

操作可扩展性和可编程性是 DevOps 的优势所在。随着应用服务的不断增加和云的持续扩展，企业正将注意力转向自动化和协调性以跨不同环境扩展运营。结果表明，现在认为支持 API 的基础设施和模板至关重要的受访者均超过一半，分别高于去年的 31% 和 22%。可扩展性和运营支出降低依然是使用 SDN 框架的两大推动因素，同时越来多的企业表露出对标准化的倾向，与 2016 年的 32% 相比，2017 年将有 39% 的受访者仅依赖一种框架。

其他资源

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