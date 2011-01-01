F5 调查显示安全问题正在推动应用服务的快速普及

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今日，F5 Networks公布了其 2017 年应用交付状态报告的调查结果。这项全球客户调查表明，云部署的加速正在推动安全性应用服务需求的不断增长，包括 WAF、DNSSEC 和 DDoS 保护。由于应用服务的增加通常需要额外的资源，受访者还表示有意迁移至 DevOps 方法迁移以通过自动化和可编程性获得更高的运营效率。这种对可扩展性的需求取代了对上市速度的需求，成为采用 DevOps 的主要推动因素。
“随着按需部署与使用对速度与效率的需求不断提高，应用已经成为亚太区企业业务策略的核心”，F5亚太区高级副总裁Emmanuel Bonnassie表示。“在2017年应用交付状态报告中显示，由于企业对移动办公的依赖度越来越高，以及科技敏感型企业转向以应用为中心，用户比以往更需要安全、智能、快速的使用体验。”
第三年，应用交付状态报告对应用服务发挥的关键作用进行了调查，发现其能够支持企业更快速、更智能且更安全地部署应用。从云采用到日益严峻的安全挑战，再到 DevOps、SDN 和企业应用服务的未来，全球超过 2,000 名 IT、网络、应用及安全专业人士就这些应用交付话题各抒己见。
调查概况
本次调查收集了来自政府、金融服务、技术和教育等全球各个行业的反馈。受访者的职位从基础设施、IT 安全、应用开发和DevOps 员工到高管。主要调查结果包括：
其他资源
下述资源可从f5.com/SOAD上获得：
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