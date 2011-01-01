HanSight瀚思要拓展“朋友圈”！新年亮相亚信安全峰会

2017年1月10日，亚信安全合作伙伴峰会在成都召开，作为本次峰会的铂金赞助商，HanSight瀚思携全面升级的大数据安全产品亮相本次活动，为与会的600余名安全领域嘉宾，展现了HanSight瀚思大数据安全分析解决方案在日益严峻的企业安全威胁面前所发挥的重要作用。

2017年1月10日，亚信安全合作伙伴峰会在成都市香格里拉饭店召开，作为本次峰会的铂金赞助商，HanSight瀚思携全面升级的大数据安全产品亮相本次活动，为与会的600余名安全领域嘉宾，展现了HanSight瀚思大数据安全分析解决方案在日益严峻的企业安全威胁面前所发挥的重要作用。

亚信安全的安全厂商朋友圈

亚信安全合作伙伴峰会是国内安全领域具有影响力的大型活动，自举办以来，为希望获得最新领先的企业级安全产品、技术、解决方案的行业合作伙伴搭建了相互交流、深入学习的沟通平台，已经成为安全领域供应商、渠道合作伙伴认可的高端渠道交流品牌会议。

HanSight瀚思在本次峰会中的展位

成立三年 领军国内大数据安全

自2014年成立以来，HanSight瀚思就以将大数据与安全技术结合，为业界提供领先的大数据安全产品、技术及解决方案作为公司的发展目标与企业责任，相继为迫切需求先进的、可靠的大数据安全解决方案的客户，提供了HanSight Enterprise、HanSight UBA、安全易等优秀产品。

特别是在2016年，HanSight瀚思在产品更新上举动频频，不仅正式推出HanSight Enterprise 3.0版本，为国内用户提供首款商业化UBA产品，更通过发布安全易，将大数据安全产品创造性的以SaaS（软件即服务）的方式提供给广大用户。其中，HanSight Enterprise 3.0是HanSight瀚思新一代安全架构的核心平台,可以通过海量数据的实时分析,实现企业安全的“可见、可控、 可管”,有效抵御高级外部攻击(APT)、复杂的内部威胁(Insider Attacks)、业务欺诈与物联网安全。

本次峰会，是HanSight UBA的首次公开亮相，作为国内首个商业化的UBA产品，以海量内部数据和场景化的安全模型为基础,快速准确地发现各种内部人员的违规与风险行为，综合检测率达业界最高，赢得了现场安全领域合作伙伴的密切关注，收获了大量渠道合作伙伴的合作意向。

与会者和HanSight瀚思技术人员现场沟通交流

广泛吸纳合作伙伴 HanSight瀚思要拓展“朋友圈”

2016年是HanSight瀚思成立的第三个年头，在这一年中，HanSight瀚思更进一步完善了大数据安全分析产品及解决方案，优化了HanSight瀚思的核心技术与服务体验，并与亚信、华为等行业重要供应商建立了合作伙伴关系。

此外，HanSight瀚思的产品及解决方案逐渐进入政府、公安、金融等关键领域，获得了客户的一致好评，为这些行业的最终用户，利用沉寂的大数据“金矿”，发现并抵御对组织机构正常运营造成威胁的安全事件，做出了极大的贡献。

“作为新一代大数据安全技术的践行者，HanSight瀚思致力于将全球视野、领先技术与客户需求三者深度融合，为企业、政府提供切实可用、收益可见、安全可控的大数据安全解决方案。2017年，随着HanSight瀚思的产品日渐丰富，逐渐扩展业务领域，我们希望能够借助亚信安全合作伙伴峰会这个重要的沟通、推广平台，广泛接洽、吸纳新的渠道合作伙伴，与更多的合作伙伴一起获得更大的成功。”

亚信高层参观HanSight瀚思展台

HanSight瀚思创始人及CEO高瀚昭特别强调，随着云计算的发展，企业、政府所面对的安全形势日趋严峻，无论是从外部对组织机构的攻击，还是来自内部的安全威胁，都足以在瞬息之间将一家企业彻底击溃，“大数据安全分析是当下最为可行的手段，HanSight瀚思将坚定的在大数据安全领域，与我们的合作伙伴一起，为最终用户树立起一套行之有效的安全解决方案。”

目前，HanSight瀚思已经建立了全国化的布局，在北京、南京、成都、深圳、广州等地建立了分公司或办事机构，与此同时，2017年是HanSight瀚思全方位、大力度吸纳全国渠道合作伙伴的重要一年，公司将本着互惠互利、互信互鉴的宗旨建立HanSight瀚思渠道“朋友圈”。