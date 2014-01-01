启迪国信：移动警务解决方案推动警务无人机安全管控

针对警用无人机在应用开发、数据传输与交互层面的安全防护问题，启迪国信提供了定制化的移动警务解决方案。该解决方案重点针对无人机与移动控制终端的安全交互，能够强化对移动接入、移动终端进行全方位管理。

近日，公安部警用无人驾驶航空器实战应用演练在江苏省南京市成功举办。作为国家移动信息产业技术创新战略联盟（简称：NMT联盟）理事单位，以及国际领先的企业安全移动解决方案提供商，启迪国信应邀出席了演练，并就移动警务解决方案在无人机管控中的应用前景，同与会专家做了研讨交流。

目前随着无人机功能的快速创新，大大拓展了警务侦察的空间范围。警用无人机在空中侦察、消防救援、抢险救灾、交通管理等运用无疑是一种趋势，有着巨大的市场前景。但与此同时，警用无人机作为一种创新警务工具，也给警务管理工作带来了巨大的挑战。在本次实战演练上，参与演练人员从安全、网络、应用、终端、视频、无人机等角度进行展示，体现了警务无人机应用与管理的最新进展。

与会嘉宾、启迪国信江苏分公司总经理张明哲表示：“不同于普通的无人机，警用无人机涉及保密内容，所以无线传输需要加密并使用专用频率。无人机与移动控制终端之间的通信应该采用加密信道，其采集到的警务数据需要得到妥善的安全保护。但是，目前还有相当一部分的警用无人机与控制终端仍处于裸奔状态，亟须行业安全标准规范，这样才能让警务无人机的应用真正走上正轨。”

针对警用无人机在应用开发、数据传输与交互层面的安全防护问题，启迪国信提供了定制化的移动警务解决方案。该解决方案重点针对无人机与移动控制终端的安全交互，能够强化对移动接入、移动终端进行全方位管理。在应用开发、部署和运维管理实现统一的标准和规范，以促进安全信息共享和安全业务协同。此外，移动警务解决方案还配有远程锁定、消息推送、按需定位、选择性擦除等功能，可以通过安全代理、身份认证、应用准入、安全审计等方式，确保移动控制终端、警务无人机应用的合规性。

“显而易见，警务无人机在未来的警务应用中将会扮演更加重要的角色，而数据安全也必须得到充分的重视，我们启迪国信希望同公安机关以及无人机设备制造商等合作伙伴建立更加紧密的合作，以全面提升警务无人机的安全性。”启迪国信助理总裁、公安事业部总经理马峰表示。

据悉，国家移动信息产业技术创新战略联盟（NMT联盟）将作为实施国家技术创新工程的重要载体，依托六部委（科技部、财政部、教育部、全国总工会、国家开发银行、国资委）已出台的系列支持政策，继续致力于推动移动信息产业的构建和发展，整合移动信息产业技术创新资源，引导创新要素向企业集聚，促进移动信息产业技术集成创新，提高产业技术创新能力，提升产业核心竞争力。