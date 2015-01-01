超大规模网络攻击时代已来！途隆云遭受650G DDoS攻击

从2017年5月28日 8:14:10， 途隆云高防BGP数据中心遭受了黑客组织激烈的定向攻击，本次攻击一直持续到16:31:51，历时8小时，攻击流量达到650G，攻击强度达到每秒3亿次连接，本次攻击未对途隆云安全业务造成任何影响。

烽火台威胁情报联盟发布RainbowDay大面积DDoS攻击活动预警报告：声称于2017年5月26日19点开始，监测到一次大面积网络攻击活动，被攻击方为国内抗DDoS攻击的专业厂商，其中有广东佛山高防机房和途隆云高防BGP数据中心。

途隆云同步也监测到，从2017年5月28日 8:14:10， 途隆云高防BGP数据中心遭受了黑客组织激烈的定向攻击，本次攻击一直持续到16:31:51，历时8小时，攻击流量达到650G，攻击强度达到每秒3亿次连接，本次攻击未对途隆云安全业务造成任何影响。

经途隆云安全实验室分析，本次攻击黑客采取混合流量攻击，攻击端口包含33329、36963、38222，攻击类型占比情况如下图：

其中UDP攻击占比77.48%，ICMP攻击占比16.99%，其他协议攻击占比5.53%。

峰值攻击流量达653.54Gbps,攻击强度达每秒314,727,352连接，峰值包数达每秒314,727,352个。攻击情况如下图所示：

其中电信线路受到的攻击为488G，联通线路受到的攻击为166G。

本次攻击活动源地址具有罕见的广泛性分布特点，几乎在全国所有省市骨干网络上都有活动，据途隆安全态势感知系统分析监测，攻击源所在城市主要为：广州，北京，杭州，西安，上海，深圳，嘉兴，南充，南昌，成都等地区，攻击源全部为被黑客控制的“肉鸡”。

面对此次黑客组织的公然示威和挑衅，途隆云郑重宣布：作为业内领先的云安全防护整体解决方案的代表，誓与黑客组织对抗到底，为企业用户保驾护航。

途隆云安全实验室也提醒广大企业用户：黑客组织近日活动猖獗，在公然示威之后，极有可能会对国内企业发起丧心病狂的攻击，企业用户应引起高度重视做好预先风险防御，游戏、金融、电商行业用户尤其需要提高警惕。

网络攻击一直是网络空间的隐形炸弹，随着移动互联、IOT的发展，大流量攻击事件已呈现猛增态势：

据途隆安全态势感知系统分析监测，流量攻击拦截次数2015年为3275280，2016年为3820320，增长了16%；CC攻击拦截次数2015年为1775520，2016年为4690080，增长164%。此势头若不及时扼制，必然会象“永恒之蓝勒索病毒”一样，导致攻击泛滥，使企业用户遭受难以估量的损失。

目前国内云防护整体防御资源尚可，但单点防御能力却远远不足，一旦大规模高流量攻击事件集中爆发，很难提供有效防御，而途隆云自身1.3T的单点防御能力，4T的总防御能力，一马当先为广大企业用户提供安全保障，捍卫网络空间安全主权。

途隆云凭借自身在云安全上的强大技术优势和资源优势，已为上万家政企用户提供了专业的抗DDoS防护、抗CC防护和安全DNS解析服务。