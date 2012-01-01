启迪国信：“云+端”方案成为移动警务技术平台新支点

对于移动警务的未来建设方向，启迪国信专家建议采取“安全专网+定制移动终端+创新云平台+警务功能”的建设思路。

近日，由国家移动信息产业技术创新战略联盟（NMT联盟）主办的“公安信息化发展暨无人驾驶航空器管理与实战应用研讨会”在郑州召开。作为国际领先的企业数字化解决方案提供商，以及NMT联盟的理事单位，启迪国信受邀出席了研讨会并指出：在公安信息化迅速发展的背景下，对警务信息进行更加严格、全面的管控已经成为大势所趋。

本次探讨会聚焦如何利用移动技术创新推动警务实践，以及如何推动警务无人机的实战应用。与会专家指出：“目前全国公安信息化建设取得了可惜的成绩，但推进‘数据强警’、打造‘数据公安’还有大量工作需要完成。各级公安机关需要深入推进信息化建设应用和‘大培训、大采集、大应用’活动，以移动技术提升警力为重点，为提高公安执法能力、为警务保障国家经济转型服务。”

研讨会上，探讨了目前移动警务的发展现状与未来趋势：目前，移动警务终端为公安部门解决警务‘最后一公里’的问题，强化打击效能、提高公安服务水平发挥了重要作用。但与此同时，移动警务应用所存在的安全风险也不容忽视。启迪国信与会专家、高级市场经理邱小庆表示：“警务数据对于国计民生有着极为重大的意义，移动警务终端在延伸了警务工具的同时，也让终端丢失、终端数据泄露等安全风险大增。公安机关最好能够将移动警务纳入到整体的信息安全解决方案之中，提升数据安全性。”

对于移动警务的未来建设方向，启迪国信专家建议采取“安全专网+定制移动终端+创新云平台+警务功能”的建设思路。其中，安全专网是指搭建可信、可靠的公安VPDN专网，实现与公安网、互联网隔离；定制终端是指在提升终端安全可控的前提下，通过定制化满足警务工作的需求；创新云平台是搭建警队的云架构移动平台，支撑上层警务应用。

启迪国信提供了从云到端的整体警务安全解决方案。在云端，启迪国信可以通过基础架构资源云（IDC+IaaS）、开发测试云、应用托管云（PaaS）作为底层基础，为警务应用提供安全的云平台。在移动端，启迪国信在帮助公安机关建立安全专网的前提下，提供了移动警务双系统解决方案，警务人员可以根据隐私信息的安全要求，将数据分别存放到生活区或安全区，安全区整体可以通过全盘加密进行防丢失保护，同时还可以通过文件、文件夹加密机制进行安全保护，对硬件驱动进行限制，一旦管理端进行了限制，手机的网络、视频等功能都会受到影响。而一旦切换到生活区，警务人员将可以像普通手机那样打开移动应用。

目前，启迪国信的“云+端”警务安全解决方案已经服务于深圳、兰州、青岛、内蒙等多个警务项目，为各种场景下的执法、取证等应用提供了有力支撑，并有效地确保了警务数据的安全性。