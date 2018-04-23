启迪国信参加鼎桥生态大会 联手打造安全解决方案

作为移动化领军企业，启迪国信拥有世界级的成熟、安全移动信息化架构及设计，在整合了鼎桥的TDOS系统与移动设备优势之后，能够为行业用户提供基于芯片以及操作系统底层的安全管控能力、以及应用体验优秀的移动化解决方案。

近日，2018鼎桥TDOS生态大会在北京国家会议中心举行。作为国际领先的数字化解决方案提供商，以及鼎桥重要的合作伙伴，启迪国信受邀参加了此次大会，并介绍了结合鼎桥TDOS系统、华为旗舰手机、启迪国信企业移动化管理平台打造，面向监狱、公安等行业的安全手机解决方案。启迪国信总裁靳慧勇出席了鼎桥TDOS生态合作圈的成立仪式，启迪国信执行总裁黄海滨、启迪国信副总裁兼运营商事业部副总经理徐永东、启迪国信助理总裁赵晶宇列席大会，启迪国信生态合作总监邵华发表了演讲。

本次大会是鼎桥2018年汇聚各领域精英、展现最新科创成果、表达打造TDOS生态圈诚意的重要战略举措。大会期间，鼎桥向与会嘉宾、合作伙伴展示了创新自主移动操作系统TDOS，并共同面对当前信息安全及推进移动化办公进程中出现的新形式、新变化，就打造“生态圈”的理念、开拓思维认知方式、革新合作策略等达成一致。在会议现场，“鼎桥TDOS生态合作圈”正式成立。

靳慧勇指出：“鼎桥TDOS生态合作圈对于推进多领域合作、构建自主可控的安全移动办公体系有着重要意义。在TDOS生态合作圈的构建过程中，我们希望同包括鼎桥在内的合作伙伴开展深入合作，分享十余年的安全移动化技术积淀以及丰富的实施经验，形成产业经济‘新常态’下的移动化产业链，在满足行业用户安全管控需求的同时，共同迎接企业移动化蓝海市场带来的红利。”

近年来，启迪国信与鼎桥的合作取得了重要进展。早在2016年，启迪国信就联合鼎桥发布了双域手机安全解决方案，在芯片级安全平台基础上构建了双操作系统：生活区普通操作系统和工作区安全操作系统。能够为客户提供“从硬件到软件、从底层到应用、从端到云”的闭环安全体系，全面达到“防窃听、防泄密、防破解”的安全目标，从而满足监狱、公安、交通、能源等政企客户对于安全移动办公的需求。

在大会上，启迪国信还展示了与鼎桥携手打造、面向监狱行业的安全手机解决方案。该方案实现了鼎桥TDOS安全手机双系统同时在线，在生活场景下，手机的Andriod系统接入到互联网，不做任何形式的管控，用户可自行安装和卸载应用。在工作场景下，TDOS系统会接入到用内网，用户只能访问内网的资源，无法访问互联网，使应用得到严格的管控，从而避免敏感信息外泄、以及生活区可能存在的病毒木马带来的影响。

邵华在会上表示：“作为移动化领军企业，启迪国信拥有世界级的成熟、安全移动信息化架构及设计，在整合了鼎桥的TDOS系统与移动设备优势之后，能够为行业用户提供基于芯片以及操作系统底层的安全管控能力、以及应用体验优秀的移动化解决方案。未来，我们希望进一步强化双方合作，助力政企移动化的全面创新发展。”