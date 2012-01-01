启迪国信助力“丝路基金”高效安全移动办公

为了实现更便捷、高效的工作方式和专业即时的内部协作，丝路基金有限责任公司携手启迪国信，将企业中的工作、沟通、生活通过移动化技术有机的联系起来，形成统一的移动办公门户，实现了工作效率提升、内部沟通便捷、员工关怀等目标。

随着移动互联网的快速发展和移动智能终端普及，越来越多的工作流程开始转移到移动端，在移动设备上聚合信息也已经成为移动办公催生的必然。

为了实现更便捷、高效的工作方式和专业即时的内部协作，丝路基金有限责任公司（以下简称：丝路基金）携手启迪国信，将企业中的工作、沟通、生活通过移动化技术有机的联系起来，形成统一的移动办公门户，实现了工作效率提升、内部沟通便捷、员工关怀等目标。

移动化带来“机遇与挑战”

丝路基金是由中国外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资，依照《中华人民共和国公司法》，按照市场化、国际化、专业化原则设立的中长期开发投资基金，重点是在“一带一路”发展进程中寻找投资机会并提供相应的投融资服务。

经过“十二五”信息化建设，金融信息化应用系统建设正逐步趋于完善。尤其是移动应用的建设和成功运营从成本、效率等方面为金融行业带来了新的效益。在此背景下，丝路基金希望能够建设移动办公门户，充分利用移动办公在效率、便携性等方面的优势，将部分丝路基金业务应用整合在应用端中。但是移动设备更新速度快、丢失性高、游离在互联网环境中等特点，使得移动办公门户的建设面临着巨大的挑战，企业不得不慎重对待。

首先是业务整合问题。丝路基金应用的业务系统不断增多、移动化需求也逐步拓展，移动办公系统需要在遵循规范、满足平台需求的前提下，统一制定集成标准和接口规范，保证现有系统能够顺利接入移动办公系统，为未来新增的接口提供统一的规范，适应业务协同的需要。

其次是移动安全挑战。丝路基金属于国家战略投资基金，系统中存在着大量的敏感数据，一旦这些敏感数据因为黑客攻击或是手机遗失等意外情况而泄露，将会给基金运行带来巨大风险。因此，丝路基金要求移动办公门户必须实现加密存储、分级存储保护和传输保护，以有效的应用安全机制，保证数据的机密性、完整性和可用性，同时对外部攻击具备一定的监测和防御能力。

此外，丝路基金的移动办公门户建设还面临着合规性、扩展性、可用性等方面的挑战，这些都需要一一解决。

打造高效、安全的“移动办公门户”

在经过严苛筛选与测试之后，丝路基金最终选择了与启迪国信进行合作，借助启迪国信 NQSky移动办公门户产品的创新优势，以及启迪国信长期的移动化专业服务经验，推动移动办公门户的建设。

在项目中，移动办公门户主要由应用商店与移动公共服务功能组成，并以应用商店的模式提供应用主要界面。

移动应用商店是企业应用发布渠道，作为企业应用固定客户端统一应用入口，统一前端提供数据采集和防护功能。应用商店中可以对原生应用、混合应用和基于HTML5的纯WEB应用、轻应用进行统一的发布、下载、更新等管理。另外，功能服务组件可以解决企业发布的应用之间单点登录及统一授权的问题，提供企业通讯录等公共服务，以满足移动办公需求，提高工作效率。

移动办公门户建成之后，门户将集成移动OA、共享平台、移动邮件等公司所有移动相关的系统，员工可以通过单一的入口接入这些移动应用，提升工作效率。同时，移动办公门户还完善了面向全业务运营的数据结构规范、系统接口规范或信息集成规范,为实现信息共享夯实基础,也为实现系统的模块化与松耦合提供了保障。

在安全性方面，丝路基金移动办公门户具备有效的安全管理机制，能够从用户身份、网络、数据、安全、设备及业务等多个维度，提供完善的安全保障。移动办公门户还根据项目需求，按照已经定义的业务数据安全级别，进行分级的存储保护和传输保护，对重点数据强化保护，保证数据的机密性、完整性和可用性。

加速移动化进程 ，创造“全新价值”

十八届五中全会通过的“十三五”规划建议，首次提出了创新、协调、绿色、开放和共享的五大发展理念。“十三五”规划提出，要加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。这清晰地勾勒了“十三五”期间，我国金融改革的总体框架与路线图，改革力度超过预期，未来银行业发展也将呈现出新的趋势。

随着移动互联的飞速发展，手持设备终端办公作为一种结合了公司业务与移动通信的崭新服务得到迅速普及。移动办公不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种办公业务，而且极大地丰富了公司的内涵，且能以便利、高效而又安全的方式为用户提供传统和创新的服务。

毋庸置疑，丝路基金移动办公门户将加速企业移动化进程，提供更高效、更安全的移动信息统一集成与管理服务，从成本、效率等方面为丝路基金创造“全新价值”。