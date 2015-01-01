启迪国信助力广东公安厅移动警务平台建设

在2017年广东省公安厅开展的“新一代移动警务平台”的项目建设中，启迪国信、华为联合提供了移动警务平台解决方案。其中启迪国信统一端点管理平台，从软件层面为移动警务终端的管控提供了基础，便于管理人员对于移动警务终端进行全面、严格的安全管理。

至顶网安全频道 02月22日 综合消息： 在2017年广东省公安厅开展的“新一代移动警务平台”的项目建设中，启迪国信、华为联合提供了移动警务平台解决方案。其中启迪国信统一端点管理平台，从软件层面为移动警务终端的管控提供了基础，便于管理人员对于移动警务终端进行全面、严格的安全管理，确保机密数据不外泄。

从公安部提出“科技强警”的政策方针以来，我国公安行业对切合一线警用的科研项目和设备投入了巨额经费，移动警务更是成为公安部门及警务人员执法活动规范化、内务管理制度化、警务配置标准化和管理模式信息化的重要实现方式。近日，广东省公安厅在深圳召开全省公安机关“智慧新警务”建设会议，决定将全面推进全省新一代移动警务建设应用作为“智慧新警务”的关键载体和重要支撑。

在本项目中，启迪国信统一端点管理平台承担着至关重要的移动终端管理职能，其支持公安部门通过统一的管理平台来管理所有公安警务终端，便于管理人员对于移动终端进行全面、严格的安全管理，保证机密数据不外泄。尤其是启迪国信移动警务解决方案还与华为等移动终端厂商合作，推出了双系统的移动警务终端，将数据分别存放到安全系统或互联网系统，以满足警务人员工作与生活的双重需求。

借助移动警务“随时、随地、随身”和“分享、开放、互动”的优势，启迪国信移动警务解决方案更好地促进了包括广东省公安厅在内的公安机关“跨层级、跨地域、跨部门、跨业务”的警务协调和支撑服务，更好地促进了技术手段在发达城市和偏远地区实现“均等化”，积极推动了“智慧新警务”的建设发展。

除了广东省公安厅之外，启迪国信移动警务解决方案还服务于深圳警务、浙江警务、江苏警务、河南警务等超过二十个省的移动警务项目。解决方案不仅确保了移动警务工作的高效，还保障了警务信息的安全可控。“未来，我们还将同华为等战略合作伙伴开展密切的合作，以共同拓展移动警务市场，为我国智慧新警务的发展贡献力量。” 启迪国信执行总裁黄海滨表示。



