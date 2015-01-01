启迪国信荣获企业信息化建设创新成果奖

近日，2017年全国企业信息化大会在贵州省黔南州盛大召开，启迪国信打造的《面向企业信息安全移动应用开发管理服务系统》凭借在创新能力、应用潜力等方面的突出表现，成功荣获企业信息化建设创新成果奖。

至顶网安全频道 12月14日 综合消息： 近日，2017年全国企业信息化大会在贵州省黔南州盛大召开，全国各地的官员、专家学者、企业家代表等600余人齐聚百鸟河数字小镇，共商企业信息化发展大计。经过公开、公正的专家组评审，启迪国信打造的《面向企业信息安全移动应用开发管理服务系统》凭借在创新能力、应用潜力等方面的突出表现，成功荣获企业信息化建设创新成果奖。

全国企业信息化大会是国内高层次和最具权威性的信息化领域交流大会。大会由全国企业信息化大会组委会、中国通信工业协会、中国通协企业信息化建设委员会、贵州省大数据管理局、贵州省经济和信息化委员会、黔南州人民政府主办，本届大会以“跨界融合、协同创新、智慧生态”为主题，旨在引导企业通过网络与信息化工具深入实施创新驱动发展，全面推动经济社会的数字化、网络化、智能化跨界融合、协同发展。

为帮助政企组织化解移动应用开发管理困境，启迪国信推出了“面向企业信息安全移动应用开发管理服务系统”。系统使用了统一的数据资源池，能够实现数据资源的统一管理与调配，打通移动终端应用与现有业务系统之间的数据访问接口，提供数据输入与输出功能，保证移动应用对数据的及时、充分、有序利用。系统具备强大的安全控制措施，具备统一的安全机密防护技术，继承了对称和非对称加密组件，集成了证书验证身份技术、先进的数据队列和线程池管理组件，能确保组织的移动应用数据不因意外情况而泄露。

启迪国信资深专家、CTO马维宁表示：“组织在拟定移动应用策略时，面临的一个严峻问题是移动应用的管理问。与传统应用相比，移动应用有着迥异的系统逻辑与数据结构，因此很难实现组织IT架构内统一的应用管理与后端集成，并可能导致数据泄露等安全事件发生。如果不解决该问题，政府、企事业单位如果要在组织内部署移动应用，就会面临不同平台数据无法交互、同一应用在不同平台上的数据割裂、信息无法统一更新维护等系列问题，从而导致组织的数字资产面临巨大的安全威胁。”

“很高兴能够获得组委会的肯定。希望在数字化转型普遍成为政企组织提高生产力的今天，我们能够借助移动应用开发管理服务系统，对移动应用进行高效的开发、部署、管理，进而全面提高组织移动化能力，保障组织顺利完成数字化转型升级。”启迪国信总裁靳慧勇强调。



