国信灵通正式更名为启迪国信科技有限公司

近日，启迪数字集团旗下重要主体，国际领先的企业安全移动解决方案提供商——北京国信灵通网络科技有限公司宣布正式更名为启迪国信科技有限公司（简称：启迪国信）。

基于启迪控股“科技园区、科技实业、科技金融”三位一体集群式创新布局，为了更好地融入启迪全球创新网络，围绕移动化、云计算两个方向为用户提供更专业的产品与解决方案。近日，启迪数字集团旗下重要主体，国际领先的企业安全移动解决方案提供商——北京国信灵通网络科技有限公司宣布正式更名为启迪国信科技有限公司（简称：启迪国信）。

启迪国信科技有限公司是清华启迪控股旗下企业，隶属启迪数字集团。凭借十多年来对于企业移动化及企业移动安全领域的专注和积累，可以为政府和企事业单位提供整体安全移动化咨询规划，并覆盖从移动设备管理平台、移动应用管理平台、移动内容管理平台、移动应用开发平台，移动IM平台到具备世界领先技术水平的沟通、协作、移动视频语音会议系统BeTalk和移动安全邮件BeMail，以及移动应用安全加固、移动杀毒、移动应用监测等全系列移动安全产品与解决方案。

近日，全球著名的IT研究公司IDC 正式发布了《中国企业移动管理软件市场洞察，2016》报告。在报告的“中国 EMM 市场厂商竞争分析”中，启迪国信荣幸地进入“领导厂商”象限，竞争性更是在所有参评厂商中名列前茅。这是启迪国信继2016年6月份作为中国唯一厂商进入Gartner EMM 魔力象限 “特定领域厂商”象限之后，又一次获得国际知名IT研究公司的高度认可。启迪国信潜心打造的NQSky EMM移动管理平台可跨平台提供移动设备管理（MDM）、移动应用管理（MAM）、移动内容管理（MCM）等功能，解决了政企客户移动智能终端统一配置问题、设备丢失问题、数据泄露等问题。最新版本更是对移动化管理平台的架构、功能进行了颠覆式创新，建立了移动信息化开放平台，打造了健康、有活力的移动化生态体系，可帮助客户有效地提升移动化管理的效能。

目前，启迪国信的产品与解决方案在全球部署客户涉及政府、军队、军工、公安、电信、金融、能源、制造、快消、教育等多个行业，在多个移动化标杆项目上获得了政府、军队和企事业客户的一致好评。此外，启迪国信的全球化布局也取得了成效，可以在任何时间、任何地点，以任何语言为客户提供及时、有效、高贴合度、国际领先的产品与解决方案。

在加入启迪控股大家庭之后，启迪国信更是借助启迪控股的全国机构布局，迅速扩展业务触角，夯实了EMM行业领军者的地位。此外，启迪国信还将自身优势的企业移动化能力、私有云部署能力与启迪旗下的物联网、启迪云、智慧环境、智慧能源、VR/AR等创新技术和解决方案结合起来，在智慧城市、智慧政务、移动警务、绿色军营、数字教育、数字机场、互联网金融等领域实现了大量突破性创新案例部署。

启迪控股高级副总裁、启迪数字集团董事总经理、启迪国信CEO侯树立表示：“以本次更名为契机，启迪国信将进一步加快启迪内部的资源整合，助力知识、信息、人才、资金等资源共有共享的创新网络构建。在此基础上，启迪国信将深入挖掘移动化创新技术与创新服务，与合作伙伴共同构建国内企业移动化最大的生态系统，引领国内和国际企业移动化市场发展。此外，启迪国信还将扩大业务范围，发力云计算市场，助力中国数字化产业转型升级。”