 Gartner：四大关键因素正在变革安全软件市场

据Gartner称，四大关键发展正在推动着安全软件市场经历巨大变革：使用高级分析、扩展的生态系统、采用软件即服务和管理服务，以及惩罚性法规的前景，这些都导致企业重新考虑他们的安全和风险管理软件要求及投资。

至顶网安全频道 05月31日 综合消息：据Gartner称，四大关键发展正在推动着安全软件市场经历巨大变革：使用高级分析、扩展的生态系统、采用软件即服务和管理服务，以及惩罚性法规的前景，这些都导致企业重新考虑他们的安全和风险管理软件要求及投资。

Gartner首席研究分析师Deborah Kish表示：“由于向基于云的数字业务和技术模式的快速转型，使得整个安全市场正在经历颠覆期，这种转型正在改变风险及安全功能在企业组织内提供价值的方式。与此同时，威胁形式以及影响力较大的安全事件也助推了对安全技术及提供更高效率的创新的需求。”

四个因素正在变革安全软件市场：

1、到2020年，高级安全分析将嵌入至少75%的安全产品中

企业正在越来越多地寻求那些包含了“更智能”的预测和规范分析技术的产品，这有助于警告用户关于潜在的安全事件，并提供对最佳响应的指导。各种底层技术推动了这些更先进的分析能力，例如启发式的、人工智能/机器学习及其他技术。在这方面取得成功的厂商将与客户及潜在客户合作，了解数据分析在哪些方面可以提供重要价值，并增强有限的安全人员及资源。

2、采购并集成产品和技术，这是提高市场份额和进入新市场的关键战略

考虑到那些正在寻求通过创新方法解决安全问题的初创公司和小厂商在数量上具有优势，因此集成和整合成为提高市场份额和进入全新市场的一个非常有效的战略。在很多情况下，那些寻求持续增长的成熟厂商会收购那些来自于新兴的、相邻市场中高速成长的公司。还有一些情况下，厂商会通过把类似的产品整合到单一品牌下来优化利润，从而利用整合核心功能——例如开发、支持、销售和市场营销——的规模经济。

3、最终用户对灵活性的要求将增加对SaaS的采用

安全采购者正在制定关于安全产品的投资决策，从而支持数字业务、应对现有挑战、提供绩效价值。Gartner最新关于最终用户安全开支的调查表明，为了做到这一点，他们倾向于使用即服务类型的产品。安全和风险管理相关的SaaS正在变得至关重要，因为客户正在向数字商业实践转型。不过，提供商必须考虑对传统安全产品提供维护支持、同时投资即服务类型产品或者管理服务所带来的财务影响。

4、监管环境将为安全软件提供商创造机会

欧盟一般数据保护条例（GDPR）将在2018年5月25日生效，对私人数据处理不当的组织机构将面临重罚。惩罚性法规将会制造董事会层面的恐慌，基于罚款和违规带来的潜在财务影响，推动安全软件预算的相关决策。因此，企业会考虑那些可以提供所需可见性和数据控制产品的提供商。提供商应该了解目标地区的关键法规要求和限制，与法律顾问合作，提供可以减轻董事会恐慌的产品和服务。