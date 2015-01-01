国舜股份：识别金融欺诈风险 护航大数据安全

日前，第十届中国农村金融机构信息化发展创新座谈会在杭州成功召开。作为云、大数据、移动互联网、物联网等新兴信息安全领域安全的开拓者，国舜股份受邀出席了座谈会，公司助理总裁、金融大数据部总经理李晓明发表了精彩演讲。

日前，主题为“业务驱动、科技引领，推进农村金融创新”的第十届中国农村金融机构信息化发展创新座谈会在杭州成功召开。作为云、大数据、移动互联网、物联网等新兴信息安全领域安全的开拓者，国舜股份（834698）受邀出席了座谈会，公司助理总裁、金融大数据部总经理李晓明发表了精彩演讲。

看不见的博弈

伴随着科技不断深入和发展,互联网已经被广泛地运用到社会各个领域,金融领域也不例外。互联网正在革命性地推动金融行业的发展,改变着金融行业业务流程、架构，甚至是价值取向。

从2013年以来，中国互联网金融市场增速加快，由此也衍生出诸多的网络安全挑战，近期爆发的“WannaCry”蠕虫勒索，就是互联网的“礼物”。在金融互联网领域，银行、金融机构和商家等把银行理财、购物交易、P2P借贷和虚拟交易等业务全面转向互联网平台，而且用户逐渐接受并习惯了在各种互联网平台或借助互联网工具进行金融交易。

对此，与会嘉宾、国舜股份（834698）李晓明总结并表示：“当前金融诈骗呈现出以下特点：从撒网式向精准化转变，大数据成为诈骗工具，诈骗个案的金额越来越大，越来越多个人信息的泄露导致信息诈骗正趋向精准化。”

无论是金融企业还是个人用户，不可忽视一个问题就是：互联网在带来快速便捷的同时，也伴随着巨大的风险—金融交易欺诈。如果金融商家和用户如果无法识别金融交易欺诈风险，就必然会给企业大数据安全和个人财产安全，带来无穷隐患，甚至是巨大的、无可挽回的损失。

定制化解决方案

针对近期发生的多起金融诈骗案例，国舜股份（834698）发现许多诈骗分子掌握了受害人的详细资料，包括姓名、身份证号、电话、消费记录等，借此精心制造出有场景的“精准诈骗”，让很多用户防不胜防。同时诈骗分子还学会了运用大数据提高“生产效率”。诈骗分子详细分析购买到的用户个人信息数据，并根据用户交易信息的特点设计诈骗环节和编故事。

国舜股份（834698）李晓明认为：“金融交易反欺诈，从某种意义上来说就是一场没有硝烟的战争。适用范围广、精准识别、评估判断和学习升级是决定这场战争胜败的关键所在。”

基于此，国舜股份（834698）金融反欺诈行业解决方案目前已经支持接入PC设备和移动设备，在多个应用场景内都可满足企业和个人用户的安全需求。

解决方案尤其采用了“实时监控”和“实时分析”的管控策略，对于互联网上发生的垃圾注册、账户盗用等行为都可实时监控。通过设备追踪识别、IP地址高危区域识别、代理检测、高危设备/IP黑名单匹配、注册频率检测等方式，可以全面实时准确地识别出各类垃圾注册以及账户被盗等异常行为，最大程度增加判断的准确性，最大限度地降低风险。

完善风险控制与应急响应机制

近期大规模爆发的蠕虫勒索软件“WannaCry”在世界掀起了轩然大波，造成了金融等行业的大量文档被锁。最新监测数据显示，新一轮的勒索软件攻击又在酝酿，这凸显了网络信息安全整体形势的严峻性。

针对“WannaCry”等破坏力巨大的网络攻击，国舜股份（834698）可以凭借自身专业的安全服务能力，帮助金融企业全方位审视内部网络，并修补相关的安全隐患，最大程度上封堵可被黑客利用的安全漏洞。在网络攻击发生之后，国舜股份（834698）能够及时的对网络攻击的技术特点、攻击路径、来源等进行分析，并提供应急解决方案，防范威胁的进一步蔓延，以保护客户宝贵的数据资产。

面对日益复杂化、精进化的网络攻击，国舜股份（834698）李晓明建议金融行业要建立全面的风险防控机制和快捷的应急响应机制，及早识别清楚金融欺诈风险和网络攻击隐患。