赛可达实验室“2016年度优秀产品”名单火热出炉 

由赛可达实验室主办的“2016年度优秀产品颁奖盛典”在京隆重举行。获奖单位代表、行业用户代表和多家媒体出席颁奖典礼。

2017年1月11日，由赛可达实验室主办的“2016年度优秀产品颁奖盛典”在京隆重举行。腾讯、360、广东电科院、瑞星、安恒、知道创宇、思博伦、TEHTRIS、鼎源、安普诺、辰信领创等11家单位的14款网络安全产品及解决方案，在2016年赛可达实验室测评的众多产品中脱颖而出，以优异的表现分别获得移动终端安全、服务器安全、浏览器安全、云安全、Web应用防火墙、防毒墙、反网络诈骗、工控安全等领域的“优秀产品奖”。本届颁奖典礼由赛可达实验室CEO宋继忠主持，中国工程院院士倪光南致辞并为获奖单位颁奖。获奖单位代表、行业用户代表和多家媒体（包括人民网、中国经济网、赛迪网、天极网、IT168、至顶网、51CTO、中关村在线、CSDN等）出席颁奖典礼。

赛可达实验室CEO宋继忠主持颁奖盛典

赛可达实验室CEO宋继忠在开场致辞中指出举办年度优秀产品颁奖盛典的意义在于支持技术创新，助力企业打造国际级网络安全产品，为用户提供最新、最好的产品信息。

据宋继忠介绍，近年来，赛可达实验室结合国内外众多检测标准及规范，独立研发制定了适合中国网络环境的20多项网络安全产品测评标准。在产品测试过程中，实验室不仅会针对每个测试产品出具专业、严谨的测试报告，同时还对测试所得的数据展开全方位综合评比。本次获奖的产品均在赛可达实验室严格的测试中表现优异，也凸显出它们目前在中国网络安全行业各自领域的先进水准。

宋继忠表示：“作为独立的第三方测评认证机构，赛可达实验室有责任和义务把在测试中表现优异且可靠的产品推荐给行业用户。通过测试报告及准确数据，让用户了解到更好的产品、为用户提供更多的选择也将是赛可达实验室未来的工作重点。”

赛可达实验室2016年度优秀产品获奖名单（排名不分先后）

产品类别 公司名称 产品名称 移动终端安全 腾讯科技（深圳）有限公司 腾讯手机管家 服务器安全 北京安普诺信息技术有限公司 悬镜服务器卫士 企业级终端安全 北京辰信领创信息技术有限公司 景云网络防病毒系统 云安全 杭州安恒信息技术有限公司 玄武盾 移动应用安全 北京鼎源科技有限公司 移动应用检测加固威胁感知系统 浏览器安全 北京奇虎科技有限公司 360安全浏览器 企业级云终端安全 北京瑞星信息技术股份有限公司 瑞星安全云 反网络诈骗 北京知道创宇信息技术有限公司 “刑天”反网络诈骗系统及解决方案 Web应用防火墙 杭州安恒信息技术有限公司 明御web应用防火墙 测试仪表 思博伦通信 CyberFlood PC终端安全 腾讯科技（深圳）有限公司 腾讯电脑管家 防毒墙 北京瑞星信息技术股份有限公司 瑞星防毒墙 威胁样本实时分析 TEHTRIS eGambit 工控安全 广东电网电力科学研究院 嵌入式工业控制设备漏洞挖掘平台

中国工程院院士倪光南致辞

中国工程院院士倪光南在致辞中对赛可达实验室此次举办的颁奖活动给予了充分的肯定和赞赏，表示通过科学、客观、严谨、公正的测试评比出的奖项不但有价值，更能获得各方面的认可。网络安全发展已经上升到国家战略需要，是国家网络空间发展的前提和保障，有巨大的市场支撑，希望像赛可达实验室这种具有公信力的第三方测评认证机构能够在网络安全未来发展中发挥更大的作用。对于获奖产品和单位，倪光南院士同样表示祝贺并指出这样的殊荣将十分有利于获奖厂商日后的市场推广和销售工作，希望各企业在未来不断增强技术创新力，注重网络安全人才的培养，最后预祝获奖厂商能够抓住当前的机遇去创造出更大的成就。

颁奖典礼现场

在颁奖典礼最后，宋继忠对赛可达实验室目前正在实施的一系列改进及发展措施作了透露，其提到：“（1）目前实验室在现有研究成果基础上又增加了云WAF、APP检测、实时威胁分析、工控设备漏洞扫描等产品测试方案的研发，已开发出杀毒软件实时检测系统且正在研发威胁样本实时分析系统；（2）将继续改进测评终端产品：测评报告。将在测评报告中加入功能和性能的全面展示，方便行业用户更直观地认知产品，也利于厂商做产品市场推广和招标；（3）将持续提高赛可达实验室在国际市场上的影响力。2016年赛可达成为了微软MVI计划指定反病毒软件测试认证机构；国际反恶意软件测试标准组织（AMTSO）指定认证实验室；美国OPSWAT公司唯一指定亚洲认证实验室及VirusTotal认可的测评实验室，还将和国际知名实验室合作推出IoT安全认证计划；（4）为安全厂商和行业用户搭建更广阔、更便捷的沟通交流平台。2017年将持续举办第五届中国网络安全大会，金融行业网络安全沙龙，还将举办第二十届亚洲反病毒大会（AVAR 2017）和国际反恶意软件测试标准联盟年会（AMTSO 2017）等顶尖国际会议。”