Palo Alto Networks最新披露：Shamoon 2第二轮恶意攻击已被识破

Palo Alto Networks披露Shamoon 2第二轮恶意攻击，

——作者: Palo Alto Networks 威胁情报小组Unit 42工程师Robert Falcone

博文内容节选如下:

2016年11月，我们注意到一个与2012年Shamoon攻击相关的破坏性攻击再次出现，稍后我们在《Shamoon 2：Return of the Disttrack Wiper》博文中对此次攻击进行了详细介绍。该攻击以某个沙特阿拉伯组织为目标，并计划于2016年11月17日清空该系统。该博文发表后，我们发现了另一个类似但不同的有效载荷，用于攻击沙特的另一组织，并设置于2016年11月29日清空系统。这一最新攻击有可能严重影响其中一个主要针对擦除器(wiper)攻击的对策：虚拟桌面界面快照(Virtual Desktop Interface snapshots)。

这次攻击中使用的有效载荷与2016年11月17日的有效载荷非常相似，但在行为方面也稍稍表现出某些不同，而且包含了针对该新目标组织的特定硬编码帐户凭证。 这些硬编码帐户凭证能达到Windows对密码的复杂性要求，这表明攻击者已经通过此前的独立攻击获得了凭证，就如2016年11月17日的攻击那样。

这个案例最值得注意的是，它包含了华为官方文件中有关其虚拟桌面基础架构(Virtual Desktop Infrastructure, VDI)解决方案如FusionCloud的多个用户名及密码。

VDI解决方案可对已擦除系统加载快照功能，可保护系统免受Disttrack之类恶意软件的破坏。 现在Shamoon攻击者拥有这些用户名和密码，表明他们可能有计划侵入目标组织获得这些技术，以增强其破坏性攻击的影响力。 若此推断属实，这对攻击者而言是一个重要的进展，企业组织应考虑增添额外防御措施，以保护与其VDI部署相关的凭证。

目前，我们尚未弄清之前Shamoon攻击是如何获得凭证的， 我们也没有掌握这次攻击中所使用的相似但不同于Disttrack的新的有效载荷的传输细节。

如欲了解更多细节，敬请阅读博客全文：

http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/01/unit42-second-wave-shamoon-2-attacks-identified/