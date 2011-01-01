赛可达发布2016年度全球手机安全软件横评报告

近日，国际知名第三方网络安全测评认证机构——赛可达实验室发布了2016年度全球中文手机安全软件横评报告。本次横评依然遵循赛可达实验室严格的测试方法，采用Android 4.4作为测试平台，测试样机安装了超过15款国内常用APP软件...

近日，国际知名第三方网络安全测评认证机构——赛可达实验室发布了2016年度全球中文手机安全软件横评报告。本次横评依然遵循赛可达实验室严格的测试方法，采用Android 4.4作为测试平台，测试样机安装了超过15款国内常用APP软件，采集了中国区常见的安卓手机病毒样本，以更精确地模拟中国用户的真实手机环境。参测的15款手机中文安全软件都是从厂商官方网站下载的公众版本。本次测试包含“保护能力”和“用户体验”两大类。

保护能力测试

保护能力测试包含“病毒扫描”和“安装保护”两项。

在“病毒扫描”测试中，实验室选取了当前中国流行的2000个病毒样本。经检测数据显示，中国本土产品略胜一筹，在满分为15分的前提下，腾讯手机管家、360手机卫士在本项测试中以14.97的得分并列第一名，腾讯手机管家、360手机卫士、AVG AntiVirus FREE 、百度手机卫士、钱盾的病毒扫描检出率均在99.55%以上。

安装保护旨在测试手机安全软件对恶意应用软件安装的实时监控能力。从检测数据来看，本次参测的大多数产品均表现优异，15款安全软件中有12款安装保护能力得分为满分10分，包括360手机卫士、AVG AntiVirus FREE、ESET Mobile Security、LBE安全大师、McAfee Mobile Security、百度手机卫士、卡巴斯基安全软件、猎豹安全大师、钱盾、瑞星手机安全助手、手机安全先锋、腾讯手机管家，检测率均为100%。

综合“病毒扫描”和“安装保护”两类测试，在满分为25分的保护能力测试中，国内手机安全软件依旧领先，360手机卫士、腾讯手机管家以24.97的成绩并列第一，AVG AntiVirus FREE名列第二，百度手机卫士和钱盾并列第三名。

用户体验测试

用户体验测试包括骚扰拦截、手机防盗、流量监控、耗电量、手机清理、进程管理、内存占用、安装卸载等8项测试，总分为18分。

在本次测试中，国内安全软件腾讯手机管家表现突出，名列第一，安全管家、360手机卫士分别名列第二和第三名。

综合评比

综合15款参测手机安全软件在保护能力和用户体验测试中的得分，腾讯手机管家，360手机卫士以接近满分的成绩分别名列第一和第二名。

为了更全面的去衡量一款机手机安全软件的优势以及不足，建议长期关注赛可达实验室网站。本次测试完整报告可在赛可达实验室官方网站下载(http://www.skdlabs.com/cert/cebg/)。