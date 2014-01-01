赛可达发布2017年度全球PC杀毒软件横评报告

近日，国际知名第三方测评认证机构——赛可达实验室发布了2017年度全球PC中文版杀毒软件横评报告。实验室搭建并模拟了中国用户真实的计算机使用环境，测试样机安装了超过15款中国用户常用的软件。

至顶网安全频道 02月07日 综合消息： 近日，国际知名第三方测评认证机构——赛可达实验室发布了2017年度全球PC中文版杀毒软件横评报告。本次横评依然遵循赛可达实验室严格的测试方法，系统采用Windows 10简体中文版（64位）进行测试。实验室搭建并模拟了中国用户真实的计算机使用环境，测试样机安装了超过15款中国用户常用的软件。参测的17款杀毒软件都是从厂商官方网站下载的最新公众版本。本次测试包含“保护能力”和“用户体验”两类。

保护能力测试

保护能力测试包含“静态扫描”、“动态测试”、“下载保护”和“病毒清除能力”四项。在静态扫描测试中，实验室选取了当下中国流行的20,000个病毒样本，腾讯电脑管家、360杀毒、赛门铁克Norton Security分别以99.98%、99.72%、98.62%的检出率获得第一、第二、第三名。动态测试中，腾讯电脑管家、360杀毒、赛门铁克Norton Security依然位列前三名。值得一提的是，在下载保护和病毒清除能力测试中，多数杀毒软件表现优异。

总体来看，在满分为50分的保护能力综合测试中，国内杀毒软件综合得分微微领先，腾讯电脑管家、360杀毒以49.98、49.85的优异成绩分别占据第一和第二名，赛门铁克Norton Security、Bitdefender Internet Security 2018、卡巴斯基反病毒软件、Avast免费杀毒软件、AVG AntiVirus Free、瑞星杀毒软件也表现较好，总得分在49分以上。

用户体验测试

用户体验测试包括图片浏览、文件复制、安装程序、网页加载、游戏加载、视频加载、Office文档加载、其它程序加载等8项测试。用户体验总分设置为16分，各项满分均为2分。

在用户体验测试中，国内外杀毒软件得分差异不大，腾讯电脑管家表现依旧比较突出，名列第一，赛门铁克Norton Security、Avast免费杀毒软件、360杀毒也表现良好，分别列第二、第三、第四名。

综合评比

综合17款参测杀毒软件在保护能力和用户体验测试中的得分，在满分为66分的前提下，腾讯电脑管家以63.65的成绩独占榜首，360杀毒、赛门铁克Norton Security紧随其后，分别得分63.41、63.09，位列第二和第三名。

为了更全面的去衡量一款杀毒软件的优势以及不足，建议长期关注赛可达实验室网站。本次完整测试报告，可在赛可达实验室官方网站下载（http://www.skdlabs.com/cert/cebg/）。