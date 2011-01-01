天融信大数据安全方案荣获“2016年度大数据安全产品奖”

日前，在ZD至顶网凌云奖评选活动中，天融信大数据安全方案凭借出色的数据分析挖掘能力和处理响应能力，荣获“2016年度大数据安全产品奖”。作为业界极具公信力的评选，ZD至顶网凌云奖从产业视角来看待一年来的产品、技术、服务和平台，由ZD至顶网根据本年度各领域发布的产品技术、解决方案，并且征询业内各方技术专家的专业判断，以及广大CIO用户的反馈意见评出，被称为业内受众关注的风向指标。近年来，该奖项尤其强化云计算与大数据案例方面的评选。作为最早从事大数据安全产品研究的公司，天融信开发的大数据安全产品在平台成熟性、数据采集全面性、可视化建模强大性、展示灵活性等方面处于行业领先地位，为包括网络安全在内的各行各业提供了创新思路。

随着海量数据时代已经到来，数据被看作是新世纪的矿产与石油，成为新的经济资产，为整个社会带来了全新的机会。天融信率先将大数据技术应用到网络安全领域，以解决传统安全方案所不能解决的问题。以往，企业通常通过不断在网络中添加网络安全设备来解决日益严重的安全问题。越来越多串接在网络中的安全设备形成了“防御孤岛”，而传统的安管平台缺乏海量数据存储分析和处理能力，无法对信息进行综合分析和挖掘，不能实时察觉网络异常，更不能及时发现和响应网络攻击。

天融信大数据分析平台面向大数据生态链，为企业用户提供一套完整的数据管理与分析平台框架。通过数据建模技术、可视化展示技术及丰富的过程组件库，提供完整的数据收集框架及归一化过程，选用成熟、合适的大数据存储架构，多种不同的数据分析方法进行实时分析和事后分析，为用户呈现自身安全态势及潜在网络安全风险。

天融信大数据分析平台面向的不仅仅是安全领域，还可以为众多非安全领域企业提供所需的数据挖掘分析。以用户业务为基准，全过程对数据进行管理，提取海量数据背后的价值数据，极大提高用户业务处理能力，在行业竞争中实现“兵马未动，粮草先行”，为企业发展夺得先机。

天融信公司CEO于海波认为，大数据应用将伴随全球数字化浪潮而全面展开，以不可阻挡的趋势向各个领域纵深推进，呈现出无所不能的奇妙能量，同时也为包括网络安全在内的各行各业提供了全新视角和开拓思路，必将深刻地影响到我们日常工作和生活的方方面面。