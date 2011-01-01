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思科收购安全云新贵Observable网络 计划打造自己的Stealthwatch平台

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思科近日收购了实时网络行为监控初创公司Observable Networks，希望借此举提升旗下的企业安全设备性能。与此次交易有关的财务细节并未披露。

作者：李超 来源：至顶网安全频道 【编译】 2017年7月14日

关键字：安全云 Observable网络 收购 思科

至顶网安全频道 07月14日 编译：思科近日收购了实时网络行为监控初创公司Observable Networks，希望借此举提升旗下的企业安全设备性能。与此次交易有关的财务细节并未披露。

思科收购安全云新贵Observable网络 计划打造自己的Stealthwatch平台

据悉，Observable公司位于密苏里州圣路易市，成立于2011年，已从投资者筹到440万美元（2.984亿人民币）。初创公司Observable的技术现已在亚马逊网络服务和微软Azure中运行，而思科计划利用Observable在云中打造自己的Stealthwatch平台。

Observable的CEO Bryan Doerr表示：“我们认为这是对我们公司技术的认可，也是我们的技术在更大舞台上展现的一个机会。”

思科总裁Rob Salvagno表示，“收购Observable网络之举是对思科以软件为中心的战略转型的一种支持，我们期待Observable网络团队加入由David Ulevitch领导的安全业务部。”

思科表示，预计Observable网络的收购将在2018财年的第一季度完成。

据了解，思科视安全产品为增长的主要市场，近几年不断发力加强旗下的安全产品线。思科在这方面的收购包括：OpenDNS，6.35亿美元；Lancope，4.33亿美元；CloudLock，2.93亿美元。

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综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)

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