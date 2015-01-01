感知安全 智御未来——2017合肥网络安全大会隆重举办

由合肥市人民政府、中国电子信息行业联合会、新华三集团联合主办，合肥高新区管委会、新华三信息安全技术有限公司承办，合肥市数据资源局、安徽省农村信用社联合社协办的2017合肥网络安全大会今日隆重召开。

至顶网安全频道 12月08日 综合消息： 由合肥市人民政府、中国电子信息行业联合会、新华三集团联合主办，合肥高新区管委会、新华三信息安全技术有限公司承办，合肥市数据资源局、安徽省农村信用社联合社协办的2017合肥网络安全大会今日隆重召开。

2017合肥网络安全大会 盛大召开

大会以“感知安全·智御未来”为主题，中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任杨小伟，工信部信息化和软件服务业司副司长朱皖等网络安全相关国家政府部门领导，安徽省委常委、合肥市委书记宋国权等省市政府领导，中国科学院院士郑建华等权威专家，IDC知名分析师以及微软、IBM、新华三等业界领先的IT厂商和政府、金融等行业市场的企业高层人士出席了大会，针对网络安全相关的国家法规与政策、安全威胁挑战、产业创新方向和生态体系建设等方面，进行了全面、深入的交流与研讨。合肥网络安全大会将发挥积极的产业推动效应，助力国家网络安全产业的发展与壮大，为国家数字经济发展和各行各业的数字化转型保驾护航。本次合肥网络安全大会期间，共有“政策、产业、学术、调研、应用”等领域各界精英总计两千多名嘉宾参加活动。

本次大会主题会议后，还举办了围绕政府、金融及产业创新等领域安全防御方面的研讨分享活动，其间邀请到了安全产业链相关的政府机构、企业领导和技术专家出席，分享其在安全领域的领先技术和最佳实践经验，内容涵盖政务云、金融云、区块链、IoT、大数据、人工智能等热门场景化解决方案，旨在帮助全产业直面全新IT环境下的安全挑战，实现行业数字化转型与业务创新以及开展网络安全生态体系建设。

新华三集团总裁兼首席执行官于英涛出席了大会并致词

产业契机：网络安全面临全新发展机遇

近年来，网络安全受到了前所未有的关注，云计算、大数据、物联网、工业互联网等新技术的涌现，改变了网络的应用环境。整体而言，网络安全已经成为国家重点关注的发展领域，而2017年6月1日《网络安全法》的正式实施，更是标志着我国的网络安全事业进入全新阶段。今天，在国家重视程度、产业发展空间和法律法规力度等方面，都非常有利于我国的政企机构网络安全建设水平的不断提升。

创新方向：破除传统模式，构建主动安全防御体系

在当今云计算、大数据等技术应用方向的全新网络与信息环境中，传统的信息安全产品无法有效抵御快速进化的网络攻击，这将使政府机构与企业用户在防御网络攻击的过程中陷入被动。IDC最新市场调查报告显示，企业级用户亟需构建主动安全防御体系，同时网络安全风险态势感知系统将是主动安全防御体系的“指挥中心”。利用大数据分析及认知系统等相关技术，构建网络安全风险态势感知系统，并将主动安全防御体系中各个组件有机结合在一起，才能使智能的主动安全防御体系得以实现。

生态环境：汇聚优势资源，打造网络安全产业生态链

本次网络安全大会选择在合肥召开，也是合肥在全国创新大格局中占据重要地位的直接体现。截至目前，合肥市高新区已经成功汇聚了新华三信息安全技术有限公司、中新网络信息安全股份有限公司等知名网络与信息安全领域领先企业。

网络安全产业合作战略协议签署仪式成功举行

除了发挥产业资源汇聚作用之外，建立网络安全整体产业链的生态合作也至关重要。在本次合肥网络安全大会上，专门举行了网络安全产业合作战略协议签署仪式。这一产业合作项目由合肥市高新区管委会发起，由网络安全行业的30余家产业链上下游知名企业自愿联合、共同参与，旨在营造良好的网络安全产业发展环境并积极推动产业蓬勃健康发展。基于整体、全局化的网络安全观，此次产业战略合作将推动产业协同，有效促进政府和企业在信息、资源等方面共享互通，打造更全面的安全防护体系，推动我国的网络安全建设。

从总体安全观到整体安全方案，从关注IT到关注业务，网络安全正在经历IT领域所经历的整合和重塑。本次合肥网络安全大会通过融合各方精英人士，深入探讨了网络安全产业机会、创新方向和生态合作，致力于帮助推动我国数字经济安全体系建设和产业发展进程达到“更高、更快、更强”的全新阶段。