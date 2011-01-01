再添利器，同盾科技渠道反作弊重磅上线

近日，为应对市面上日益严重的渠道推广作弊问题，同盾科技发布渠道反作弊产品，为其反欺诈武器库里再添一把利器。

近日，为应对市面上日益严重的渠道推广作弊问题，同盾科技发布渠道反作弊产品，为其反欺诈武器库里再添一把利器。

乱象，APP推广渠道作弊成风

应用市场上，各类移动APP层出不穷，为了在海量应用中脱颖而出，推广成为最迫切的需求，CP（App开发商，也是广告主）都需要进行渠道推广。常见的推广方式包括但不限于：应用市场、应用内推荐、网盟、视频内嵌广告、积分墙等。

在实际投放中，CP往往希望投放的结果是两者兼得品效结合，希望一次投放能保证时间、曝光、点击、地域、人群、设备、转化（注册、购买、问卷等行为）等多个指标。但每一次广告曝光都涉及媒体、投放中间平台（DSP、adnetwork、adexchange等）和看广告的人这三个主要环节，广告主将一笔预算委托第三方平台进行广告投放后，其他环节对他们来说就是非透明的难以掌控的，这种信息不对称滋生了很大的数据作弊空间。

来看看目前市面上最主要的APP推广结算方式：

1、CPA（Cost Per Action），按行为付费，一般是按照安装、激活、注册等行为进行结算。

2、CPS（Cost Per Sales），按销售付费，一般是按照交易或充值的金额进行分成，常见于电商、游戏、O2O、理财类App。

3、CPD（Cost Per Download），按下载付费，一般常见于应用市场等渠道。

4、CPC（Cost Per Click），按点击量付费，这个很好理解了，每点击一次都付费，一般是用IP来区分不同用户。

结合以上推广方式及结算方式，CP都会结合自身App的类型，以及App所处的不同推广阶段，采用一种或多种推广方式。而广告主在向渠道付费推广APP的过程中，会遇到很多渠道推广作弊行为，如机刷、肉刷、模拟器、木马植入等等，伪装成真实用户进行激活，使得APP无法有效获得真实用户，蒙受推广费用损失，以及其他衍生成本的损失。

CPA如何作弊？

在渠道推广效果监测可量化的需求日益迫切背景下，一系列积极有效的渠道反作弊作弊机制早已是迫切的市场需求，而今天要讨论的是作为行业内使用最普遍的CPA结算方，按行为付费方式，其遇到的作弊方式尤其值得思考。

前面提到了，CPA一般是按照安装、激活、注册等行为进行付费。最常见的方式还是按照激活来进行付费。激活的定义是什么？就是一台从未安装过此App的手机，在第一次进行安装，联网打开App的行为。

渠道和广告主，往往是通过手机的硬件参数对用户进行唯一性的标识，比如IMEI、MAC、蓝牙地址等等，但这些设备信息是很容易被伪造的。只要手机root，或者越狱，装一些改机软件，就能够一键生成设备硬件信息，伪装成一台新手机。而渠道作弊的思路也是这样，用一批手机反复进行改机行为，伪装成新手机，进行多个App的反复激活，俗称机刷。

刚好近几年安卓模拟器（在PC上基于虚拟机运行的安卓设备）发展迅速，市场上常见的安卓模拟器分为两类，一类是Bluestacks，另一类是以Genymotion为内核的国产模拟器，其中又以天天模拟器、海马玩模拟器、夜神模拟器为代表。而模拟器本身也提供了多开功能，理论上电脑性能越好，就能开越多个模拟器。虽然模拟器不存在某些硬件模块，比如蓝牙、wifi、GPS等等，但可以通过软件的方法伪造，所以模拟器的仿真度也是越来越高。

基于模拟器的这几个特性，目前模拟器也广泛被应用于黑灰产中。编写PC端的脚本程序，批量操作模拟器，反复进行安装“App-激活App-机刷-安装App-激活App”这个流程，节省了批量购买手机的硬件费用。

造成的后果就是CP为这些虚假的激活用户付费，不仅浪费了推广成本、时间成本、开发成本，并且还造成App在大力推广的阶段无法获取到真实用户，阻碍了业务发展的最佳时机。

渠道反作弊的攻防之道

CPA渠道作弊仅仅是一例，对于常见的渠道反作弊思路可分为以下几种：

1. 辨别渠道的用户质量：如活跃度、留存率、使用时长等；

2. 辨别群体行为：多个设备在IP、用户行为上是否存在趋同性；

3. IP、手机号：查看IP是否代理IP、手机号是否为虚假号码、通信小号等；

4. 识别机刷、模拟器、改机工具等作弊行为；

目前渠道作弊已经能很好地对前2种方法进行仿真，可以高度模拟真实用户的操作行为，导致CP无法从用户指标去观察渠道有没有作弊，只能从3和4出发。对于作弊者来说，完成1和2的成本很低，完成3和4，时间成本和技术成本都比较高。

毫无疑问，只要存在利益，作弊者就会不断升级自己的作弊手段，提高作弊的仿真度，但作弊的成本会越来越高，这就是一个长期的攻与防的过程了。这也是反欺诈企业对抗黑产所秉持的主要理念。

优化渠道反作弊利器，同盾科技多箭齐发

同盾科技发布渠道反作弊产品，就是为了解决APP客户的需求，为客户在推广APP过程中节省推广费用，甄别靠谱的推广渠道。

同盾渠道反作弊目前具有以下几个功能：

1. 准确识别机刷、模拟器、改机工具

2. 准确识别代理IP、虚假号码

3. 提供渠道作弊风险报告，供CP与渠道核算数据

4. 渠道数据、用户行为对比，帮助甄选靠谱渠道

相对其他企业，同盾科技的渠道反作弊产品的优势很多，总结起来有五大维度：其一，同盾的设备指纹会采集设备的非敏感信息，并且利用独家加密算法，为每台设备生成唯一的设备ID，超过20亿的设备安装量，保证了覆盖度及准确性；其二，同盾科技接入客户超过5000家，来自于各行各业的特殊数据，保证了更精准地判断分布在多个平台上的作弊团伙；其三，周期性输出渠道作弊报告，不仅详细地展示作弊数据，供CP与渠道核算数据，并且已得到了来自行业内多方的认可；其四，云端实时的规则引擎，准确地分析设备是否使用了机刷、模拟器、改机工具等作弊手法；其五，基于大数据的沉淀，同盾拥有5000万的IP黑名单、3000万的手机号黑名单，并且黑名单在不断地增加与清洗，保证了极高的可用度。

渠道反作弊任重道远

渠道反作弊，需要结合设备、IP、手机号等多个维度共同去判断，而不能仅仅依靠单维度的人工判断，才能保证反作弊的准确性、时效性；CP也应该结合自家App的类别，以及所处的推广阶段，采取不同的渠道推广方式，在完成KPI的同时，也要采取有效的反作弊手法，保证渠道推广的效果。同盾反欺诈武器库里增加的渠道反作弊利器将在未来不断的进化中为更多的客户带来价值，也期待这个利器为CP带来更好的效果。