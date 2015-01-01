发布云墙与安全云 新华三主动安全让数字化转型一路安心

如何推进数字化转型？在3月30日-31日由新华三集团主办的2018 NAVIGATE领航者峰会上，紫光集团联席总裁、新华三集团总裁兼CEO于英涛对此进行了详细阐述，他认为数字化解决方案需要“8个1”，其中“安全”被重点提出。

如何推进数字化转型？在3月30日-31日由新华三集团主办的2018 NAVIGATE领航者峰会上，紫光集团联席总裁、新华三集团总裁兼CEO于英涛对此进行了详细阐述，他认为数字化解决方案需要“8个1”，包括云、数据、安全、生态、专业服务等等。

其中“安全”被重点提出，因为一份安心对于在数字化转型道路上急奔的企业用户来说尤为重要。在新华三看来，拥有保证数据和网络系统安全的信心是数字化转型的关键。

自从成立新华三信息安全技术有限公司以来，新华三对于安全的投入和产品研发不断深入，此次领航者峰会新华三安全再次重装亮相，并发布了全新的安全解决方案。此外，新华三安全产品线执行总裁涂尧、新华三安全产品线产品管理部部长李彦宾在接受媒体采访时，阐述了新华三新的安全策略和理念。

全方位的主动安全防护

头痛医头，脚痛医脚，不停部署安全设备，这是很多企业在部署安全防护时遇到的问题。新华三安全产品线执行总裁涂尧将此形容为修城墙的方式去做安全防护，缺乏总体与全局思考。

新华三认为，需要改变传统的被动安全思维，用主动安全的理念和体系进行安全防护。这里的主动安全有三个特点：强调对安全态势的整体把控；强调安全设备的协同联动；强调更积极的安全响应，化解安全威胁。

“主动安全表达的思想就是要积极应对攻击的整个过程，做持续的监测、预测和响应，并且在多点做防护。”涂尧说。

实际上，去年新华三推出的安全态势感知系统，就已经朝着这个方向去实践了，它可以视为“安全大脑”，是新华三主动安全的核心。

虽然主动安全并不是一个新的概念，但新华三赋予了其新的涵义。在新华三打造的主动安全的新体系中，通过具有深度学习与AI功能的大数据分析平台，可以将来自终端、边界、主机以及网络的数据进行汇总分析，配备海量的威胁情报的“安全大脑”可以准确判出安全威胁，并“指挥”终端、网络边界与云端的安全设备，将网络攻击阻止在发生之前。

发布安全云与云墙

在此次NAVIGATE领航者峰会上，新华三还发布了两大安全新品——安全云与云墙。

从紫光正式宣布投资120亿元进军公有云市场可以看出，紫光集团和新华三集团对于投入公有云的决心。为配合集团公司的云战略，新华三正式发布安全云，新华三安全产品线产品管理部部长李彦宾指出，安全云既可以服务于私有云，也可以为公有云平台提供服务。其支持广泛的云计算多种部署模型，结合全局态势感知，为用户提供强大的、弹性可扩展的、可按需购买的安全能力与服务，比如DDOS防护 、WAF、Web监测、云沙箱等丰富的功能。

此外，从另一大新品“云墙”这个名字可以看出，它不再是一台孤立的防火墙硬件设备。涂尧介绍了它的两大变化：

一是云墙可以通过远程的方式跟安全云做集中管理维护。原来是一个个独立的防火墙、IPS设备，现在跟态势感知和安全云这两大组件实现联动，解决了集中管理、运维等一系列问题，同时它又成为了态势感知系统中威胁感应的一个探针。第二大变化是，由于防火墙受限于本地软硬件的能力，所以它的功能始终有限。云墙很重要的演进方向，就是让安全云承担本地处理不了的高级防御分析及更大流量的防御，云墙可以只做一些初步防御，所以就会把原来本地防火墙的一部分业务，让云端去协助处理。

并且，云墙的变化不仅仅体现在技术上，还包括商业模式上的变化。“它把简单卖硬件变成了硬件加服务的模式，让用户从简单采购一台设备，转变成按业务需求采购服务包，随时可以享受最新的功能与服务。”李彦宾说。

所以，不论是去年安全态势感知系统的推出，还是新发布的安全云与云墙等产品，新华三都在围绕主动安全的理念和重心，去护航数字化转型、保障数字经济发展。

如今看来，无论是网络安产品线的丰富程度，还是业务规模上，新华三都算得上拥有最全面安全交付能力的信息安全公司。这对于于英涛所强调的企业用户在进行数字化转型中所想要的“一份安心”十分重要！