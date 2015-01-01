Radware荣获2017年云计算安全卓越奖

日前，Radware云安全服务荣获了由全球整合媒体公司TMC授予的2017年云计算安全卓越奖。

日前，全球领性网络安全和应用交付解决方案提供商Radware公司宣布，Radware云安全服务荣获了由全球整合媒体公司TMC授予的2017年云计算安全卓越奖。

由云计算杂志颁发的云计算安全卓越奖表彰了那些可以在将新的差异化产品推向市场的过程中最有效地利用云计算的企业。

Radware云业务副总裁Haim Zelikovsky表示：“新的威胁正在不断演变，变得更加复杂也更难以缓解。得益于我们的行为分析技术，我们能够始终领先于这些威胁，并且可以检测并缓解零日攻击中的流量峰值。该奖项认可了我们为确保客户网络可用性所作出的贡献和努力。Radware研发了一系列市场领先的服务，如云端WAF服务和持续自适应的云DDoS防护服务。依靠这些技术和服务，我们提供了一流的客户服务。荣获该奖项标志着Radware可以满足服务和技术双重目标。”

TMC CEORich Tehrani表示：“在评选云计算发展过程中的领军企业时，TMC和云计算杂志很荣幸地宣布，Radware云安全服务荣获了云计算安全卓越奖。Radware可以在利用最新技术趋势的同时，为市场带来更多创新的卓越产品，因此荣获了这一荣誉。”

Radware云安全服务提供了一系列全面管理、云端基础架构防护、应用防护和企业IT防护服务，这些服务可以不断应用持续变化的威胁。Radware紧急响应团队已经成功缓解了数千起攻击，在他们的支持下，Radware云安全服务依托全球清洗中心网络提供了广泛的安全覆盖。