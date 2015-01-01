Radware全系列DDoS缓解解决方案荣获Frost & Sullivan客户价值领导者大奖

Radware产品和服务提供了超越缓解需求的先进技术和增值功能，并为客户提供量身定制的解决方案。

日前，全球网络安全和应用交付解决方案提供商Radware荣获了Frost & Sullivan 2017年全球客户价值领导者大奖。Frost & Sullivan近期对分布式拒绝服务(DDoS)缓解行业进行了深入分析，并针对明确表示能够确保客户价值的行业领先厂商展开了研究。Radware牢牢确立了自己在竞争激烈的网络攻击和DDoS缓解市场中的领先产品和服务提供商的地位。

为了提供抵御日益复杂DDoS威胁的最佳防护措施，Radware已经将识别新兴和紧急攻击趋势常规化。因此，Radware荣获了Frost & Sullivan 2017年全球DDoS缓解客户价值领导者大奖。

Frost & Sullivan资深行业分析师Chris Rodriguez表示：“只需要相对较少的资源，网络攻击者就可以对企业造成大规模且代价昂贵的损害。DDoS客户需要能够检测并缓解最复杂的大规模攻击的解决方案。这些解决方案需要超越传统基于速率的防护措施，并利用基于行为分析的算法，自动检测零小时攻击、加密攻击和动态攻击。这个领域的客户价值不仅仅只是对性能的简单定价。企业必须通过一系列的增值因素评估这些解决方案。在很大程度上，Radware是通过识别、迎合并超越客户与价值相关的关注点，在市场上取得了成功。”

Radware首席市场官Anna Convery-Pelletier表示：“Frost & Sullivan的全球分析师团队采用了严格、深入的方法来寻找业内最佳的解决方案。Radware荣获客户价值领导者大奖并非偶然。该奖项肯定了Radware面临大规模IoT僵尸网络和SSL加密攻击等新威胁时在完善解决方案，和增加客户价值方面做出的不懈努力。我们坚定不移地为客户提供服务，确保企业安全。”

Radware攻击缓解系统可以防御日益复杂的专用DDoS威胁，包括Web应用安全和基于SSL的攻击缓解。还提供了面向网络和应用攻击的防护措施，包括被黑客攻击的物联网(IoT)设备。Radware攻击缓解措施提供了业界领先的解决方案，如：

Radware DDoS防护措施提供了基于行为分析的实时DDoS攻击，及基于SSL的DDoS缓解机制，可以保护基础架构免遭网络和应用宕机、应用漏洞利用、网络异常、DNS攻击、加密攻击、高容量IoT僵尸网络攻击和其它新兴DDoS攻击的侵扰。

云端DDoS防护服务提供了全方位的云端DDoS防护措施，其中包括一个永远在线的混合防护模块，可以在大流量攻击中，企业互联网管道趋近饱和时，将流量转发到这个模块中。这实现了多种缓解机制之间的平滑转换，并且不会增加清洗中心延迟，为用户提供及时的防护。

Web应用防火墙(WAF)解决方案(无论是企业内部署还是云端服务)可以确保关键Web应用的快速、可靠且安全的交付。在保护客户信息的同时，它还能够缓解Web应用安全威胁与漏洞、防御数据窃取和企业敏感数据篡改，进而保证PCI的合规性。此外，该解决方案还降低了企业基础架构被用于攻击他人的风险。

Convery-Pelletier补充道：“Radware以提供完全集成的攻击缓解解决方案为傲，可以在部署时满足每个客户的特定需求。我们承诺会继续保持灵活性，提供最佳服务，并在加强客户关系的每一步中增加客户价值，进而实现企业的长期发展。”

Radware紧急响应团队(ERT)也是分析考量的重要因素。Radware ERT可以快速拦截DDoS攻击，为面临即时拒绝服务、DDoS攻击或恶意软件爆发的客户提供24/7的安全服务。ERT提供了即时的专业安全援助，可以拦截DDoS攻击并恢复网络和服务运营。ERT由DDoS防护服务专家组成，他们拥有丰富的网络威胁知识和经验，可以检测并缓解这些攻击，对Radware产品家族也有十分深入的了解。目前，ERT已经成功缓解了数千次攻击。

Rodriguez又说道：“Radware能够提供可以满足不同行业企业特定需求的灵活DDoS解决方案，如电信业、金融服务行业、医疗行业、教育行业、制造业和企业。每一家在线企业的处境都很危险，但他们在预算限制、延迟问题、安全需求和其它方面的考虑却有很大的差异。因此，面向特定行业的解决方案对所有垂直行业的客户都具有重要价值。”

每年，Frost & Sullivan都会将该奖项授予在策略实施上有卓越表现，可以为客户创造价值并专注于提升购买其服务或产品的客户的投资回报的企业。该奖项旨在表彰企业对客户价值的提升，超越了简单的优质客户服务，从而可以扩大客户群和客户保有率。

Frost & Sullivan最佳实践奖主要授予那些全球及区域市场中在领导能力、技术创新、客户服务、产品战略发展等方面都有卓越表现的企业。行业分析师将业内所有的参与者进行比对，通过深入访谈、调查分析以及二次调查，反复衡量企业的市场表现，从而推选出业内的最佳的获奖人选。