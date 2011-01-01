安全风投：2017年安全市场将会看到大量并购活动

2016年IPO市场有些停滞不前，这在2017年可能还会持续下去，有网络安全风险投资高管表示，他们预计会在未来一段时间内看到重大的并购活动...

2016年IPO市场有些停滞不前，这在2017年可能还会持续下去，有网络安全风险投资高管表示，他们预计会在未来一段时间内看到重大的并购活动。

Menlo Ventures管理总监Venky Ganesan表示：“我认为，短期内并购是安全机会最大的结果，我认为2017年的并购机会是非常巨大的。”

Ganesan表示，他预计未来一年到一年半的时间里，网络安全领域的并购将越来越活跃，因为该市场“仍然有很多拥有资金的初创公司”。今年在旧金山举行的2016 RSA大会上，就有数百家初创公司参加展示。

Ganesan表示，安全领域正在上演“权利的游戏”，在这里每种技术和每个垂直领域都至少有6家初创公司参与竞争。但是他表示，其中大多数初创公司都不具备公司的功能，这使得他们成为整合到更大规模、平台厂商的对象。

“我们会看到这个群体有点稀疏，如果你不是最快最强的，你就无法独自做到这一点。必须变革。”Ganesan表示。“我认为当尘埃落定的时候，将会有出现真正的平台公司，其他都会被这个公司所消耗。”

Trident Cybersecurity是风投公司Trident Capital的基金公司，专注于网络安全投资，该公司共同创始人、管理总监Alberto Yepez表示，尽管所有技术领域的并购趋势都很强劲，但是在网络安全领域尤为突出。2016年，只有少数与技术相关的IPO，其中包括Dell SonicWall和Nutanix。

“目前并购市场非常健康，特别是网络安全市场总是特别健康，”Yepez表示。他说，他看到大多数通过并购退出网络安全市场，而不是通过IPO，因为在安全领域的创新周期更长，已经IPO的功能希望购买更小一些的创新公司来加强自己的技术和人才。这个趋势还将持续下去，因为安全威胁变得日益严重，创新周期进一步加速。

其中一些整合已经开发发生，根据CloudVolumes的一份研究，在截止7月在美国就有611笔收购交易，其中包括收购Blue Coat Systems、LifeLock、Optiv Security、Intel Security、CloudLock、Lancope、Invotas以及AccelOps，等等。

Allegis Capital是一家专注于早期投资的网络安全风投公司，该公司创始人、管理总监Bob Ackerman表示认同，他说，“公开的网络安全公司很难走在创新的前沿，因为安全趋势变化得太快了，”他提到这些因素阻碍那些希望上市的初创公司，加速这些公司被已经上市的、希望与现有技术创新保持同步的大公司收购。

“大多数退出将变成收购，”Ackerman表示。Ackerman预测特别是围绕分析的并购，他认为短期内将有10-15家大型厂商需要收购具有分析能力的公司。

Menlo Ventures的Ganesan表示，他预计大多数整合将发生在那些已经进行了A轮融资、努力争取B轮融资的初创公司，这些公司更专注于收入而不是技术、愿景或者理念。整合大潮即将到来，因为那些已经进行了A轮或者B轮融资的公司资金已经快要枯竭，现在可能希望退出。

“优化改组还没有发生，我预计这会在未来12到16个月发生，”他说。